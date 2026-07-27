“Abuso de poder”: Rostro de TNT Sports lapidario con polémica conducta de arbitro Héctor Jona

Carlos Villanueva se puso en el lugar de Kevin Altez y recalcó que al referí nacional se le pasó la mano con su prepotencia.

El regreso de la Liga de Primera no estuvo ajeno a polémicas. Así fue como en el partido entre Huachipato y Cobresal se registró una de las jugadas más insólitas del último tiempo.

En los 90 minutos, ambos elencos igualaron 3-3 y repartieron unidades. Sin embargo, la jugada que empañó la jornada fue el cruce de Kevin Altez con el árbitro Héctor Jona.

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Lo que se registró en el minuto 85 cuando el uruguayo le dio un cabezazo al juez producto del fuerte intercambio que tuvieron ambos dentro de la cancha. Lo que de inmediato significó la roja directa para el acerero.

En primera instancia, se apoyó la decisión de Jona ya que el jugador reaccionó de mala forma. Pero con la repetición de la jugada, se reveló que también hubo provocación del árbitro.

Pero la guinda de la torta vino en el informe del juez central. “El jugador N°30 de Huachipato persistió en su actitud de protesta, manteniendo reclamos y gestos de desaprobación pese a que la decisión ya había sido comunicada”, inició Jona.

“Ante dicha situación, y con la finalidad expresa de poner término inmediato a las discusiones y restablecer el juego, me acerqué al jugador y le indiqué en forma enérgica y firme que la detención del juego obedecía a la necesidad de proteger la integridad física de los jugadores afectados. En ese contexto, quedando ambos frente a frente, el jugador reaccionó de manera desafiante, realizando un movimiento brusco hacia adelante con su cabeza en dirección a mi rostro, en actitud intimidatoria, sin llegar a hacer contacto físico conmigo”, agregó.

El informe de Jona donde acusó la violenta reacción de Altez

Documento que ahora pone sobre las cuerdas a Altez que puede arriesgar más de diez fechas de castigo por lo ocurrido en el Estadio CAP.

“Piña” Villanueva criticó conducta de Héctor Jona

Como era de esperarse, el cruce de Héctor Jona y Kevin Altez de inmediato dio la vuelta en el planeta fútbol. A tal punto que hasta en TNT Sports lamentaron la conducta del árbitro nacional.

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“No se justifica el comportamiento de ninguno de los dos. Pero al final la experiencia que tuve en el fútbol es que este abuso de poder siempre ha existido por parte de los árbitros”, lanzó fuerte y claro Carlos Villanueva.

El “Piña” se puso en el lugar de su colega y reveló que no es nuevo este tipo de conductas altaneras de los árbitros.

Héctor Jona protagonizó polémica con Kevin Altez en el retorno de la Liga de Primera

“He visto diferentes perfiles de árbitros, pero nunca llegaron este límite de Jona. El jugador tiene todas las de perder, se equivoca, pero Jona exagera en su abuso de poder que siempre ha existido y sigue existiendo. Puede haber existido algo más en la conversación si reacciona de esa forma”, deslizó Villanueva.