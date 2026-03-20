Fernando Zampedri lleva un tiempo establecido en el fútbol chileno, donde se erigió en el goleador histórico de la Universidad Católica, mientras que Fernando Gago afina los últimos detalles para tomar las riendas del plantel profesional en la U de Chile.

En su época de jugador, Gago fue un finísimo centrocampista que llamó incluso la atención del Real Madrid. Aunque también tuvo mucha mala suerte con las lesiones, que seguramente frenaron su crecimiento y adelantaron su retiro de la actividad.

Pues bien, el Toro Zampedri alguna vez fue expulsado por una fortísima infracción en contra de Pintita. Fue el 14 de febrero de 2016 en La Bombonera, cuando Atlético Tucumán vencía por 1-0 a Boca Juniors gracias a la solitaria anotación de Leandro González.

Una repetición de la falta de Zampedri a Gago. (Captura y Gemini IA).

Quedaban casi 10 minutos para el final del encuentro cuando el capitán de los Cruzados le entró con muchísima fuerza y por la espalda al “5” de los Xeneizes. Al árbitro del encuentro, Federico Beligoy, no le quedaron dudas: le sacó la roja directa al portentoso atacante.

Federico Beligoy le sacó la roja a Zampedri. (Captura).

Publicidad

Publicidad

“Está muy bien. Se la va a reprochar cuando la vea. Va con las dos piernas, por lo menos le podría haber roto la rodilla”, describió Diego Latorre sobre la jugada, que dejó muy dolorido a Gago. De hecho, el golpe fue una especie de tijera que también afectó el tendón de Aquiles, una zona en la que el inminente DT del Bulla sufrió mucho como futbolista.

ver también Borghi regala una lista de consejos a Fernando Gago para la U de Chile: “Debe entender que el ritmo de Argentina acá…”

El día que Zampedri fue expulsado por un tremendo foul sobre Gago, próximo DT de U de Chile

El Toro Zampedri y Fernando Gago volverán a cruzarse, aunque será en el Clásico Universitario una vez que el otrora volante central oficialice su fichaje como DT de la U de Chile. Y aunque todo queda en la cancha, seguramente ambos recuerdan esta situación.

Otra toma de la dura patada del Toro Zampedri a Fernando Gago. (Captura).

Publicidad

Publicidad

Para colmo de los Xeneizes, el Decano logró mantener la ventaja ante el equipo adiestrado por Guillermo Barros Schelotto, hoy DT de Vélez Sarsfield. Y fue una de las derrotas más criticadas en el ciclo del Mellizo, que también perdió la final de la Copa Libertadores frente a River Plate.

Ese año, Gago sufrió un cúmulo de lesiones que lo tuvieron muy acongojado. “Es un tema complicado, por primera vez prefiero no responder”, decía en julio de 2016 el presidente de Boca, Daniel Angelici. Por su parte, el Mellizo Barros Schelotto dejó un grito de preocupación.

Publicidad

Publicidad

“Me preocupa lo humano: fui su compañero y ahora soy el entrenador. Sé lo que da para tratar de mejorar. La evolución es lenta y cada vez se va dilatando más su regreso”, apuntó el estratego sobre esta seguidilla de lesiones de Fernando Gago, quien finalmente se retiró del fútbol profesional en noviembre de 2020.

ver también Jugó en la U, ahora es boxeador y le tira un combo a Fernando Gago: “Un DT de equipo grande tiene…”

Revisa el compacto de aquel partido