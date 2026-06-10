El italiano Fabio Cannavaro, quien desde octubre del año pasado dirige al cuadro uzbeco, puso el grito en el cielo por el severo chequeo a la delegación de su país. "Dijeron que eras las reglas", lanzó el otrora zaguero campeón del mundo en Alemania 2006.

A pesar de que no fue él quien condujo al equipo de Uzbekistán a clasificar al Mundial 2026, la federación de aquel país lo nombró como director técnico titular en octubre del año pasado. Lo presentaron como “uno de los mejores defensores centrales de su generación”.

La referencia es para Fabio Cannavaro, quien fue capitán de la selección de Italia que se consagró monarca en la Copa del Mundo de Alemania 2006. En aquel torneo, la Azzurra venció por penales a Francia en la gran final. Y el zaguero fue quien levantó el hermosísimo trofeo dorado.

El exmarcador del Real Madrid de España, la Juventus y el Inter de Milán de Italia reemplazó a Timur Kapadze en la banca uzbeca. Aunque lo mejor de su trayectoria fue como futbolista, pues como entrenador nunca ha sido muy destacado.

Fabio Cannavaro llevó el trofeo del Mundial a la gran final de Sudáfrica 2010 que España le ganó a Países Bajos. (Clive Rose/Getty Images).

Dirigió al Udinese de su país. También al Dínamo Zagreb de Croacia y tuvo un breve interinato en la selección de China tras su paso por el Guangzhou Evergrande. Pues bien, Cannavaro afrontó un momento que le provocó gran molestia junto al equipo nacional que dirige.

Una exhaustiva revisión de seguridad a toda la delegación de Uzbekistán apenas aterrizaron en Estados Unidos. “Es una imagen muy fuerte”, describió la periodista Morena Beltrán cuando vio el trato de la policía al cuadro eurasiático, que tuvo como el primero de la fila a Cannavaro.

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Fabio Cannavaro reprocha la revisión a Uzbekistán en el Mundial 2026

En ese contexto fue que el seleccionador de Uzbekistán le lanzó un duro raspacachos a la organización del Mundial 2026. Sobre todo a la sede de Nueva York, donde disputaron un partido amistoso frente a Países Bajos. “Me dijeron que estas son las reglas”, manifestó Fabio Cannavaro.

Fabio Cannavaro, el DT de Uzbekistán. (Anvar Ilyasov/Getty Images).

“Pero al final la revisión fue sólo para nosotros. Tienen que preguntarles a ellos”, añadió el italiano de 52 años evidentemente molesto por la situación. Pero sin lanzar una crítica tan efusiva para no arriesgar eventuales sanciones. En eso no tiene razón: Senegal también pasó por un severo chequeo en su llegada.

Aunque hubo otro caso insigne respecto de este tema.El del réferi somalí Omar Abdulkadir Artan, quien fue recibido como héroe en su país tras haber sido deportado. “Me interrogaron durante 11 horas, tenía todos mis documentos en regla. Sólo soy un árbitro que quería vivir el gran sueño de estar en un Mundial”, apuntó el expulsado juez.

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Así va la tabla de posiciones del Grupo K en el Mundial 2026

Uzbekistán comparte el Grupo K del Mundial 2026 con Colombia, Portugal y la República Democrática del Congo.