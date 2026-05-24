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Universidad de Chile

Armando Cooper vende sus camisetas de U de Chile por las redes sociales: “¿Qué hago con esto?”

El panameño que tuvo un fugaz paso por los azules, sorprendió al sacar de su closet una colección de poleras, que al final decidió vender.

Por Cristián Fajardo C.

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Armando Cooper estuvo en U de Chile en la temporada 2018.
© JAVIER TORRES/PHOTOSPORTArmando Cooper estuvo en U de Chile en la temporada 2018.

Universidad de Chile cumple esta jornada 99 años de historia, algo que celebran los jugadores, hinchas y hasta los dirigentes bullangueros en sus redes sociales como un gran acontecimiento.

Pero hubo otro jugador que tuvo una particular forma de festejar la previa del centenario de los azules, porque decidió rematar una colección de camisetas de la U por las redes sociales.

Fue Armando Cooper, el panameño que pasó sin pena ni gloria por la U en la temporada 2018, quien sorprendió a los hinchas en su plataformas al desempolvar sus camisetas azules y sacarlas a la venta.

Armando Cooper jugó tres partidos por U de Chile. Foto: Andres Pina/Photosport

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El triste paso de Armando Cooper por U de Chile

Fue en la temporada 2018 cuando un desconocido Armando Cooper llegó como refuerzo a Universidad de Chile para potenciar el plantel, teniendo en cuenta que se jugaba ir al Mundial de Rusia con Panamá.

Un paso demasiado extraño, porque sólo jugó 3 partidos con la camiseta bullanguera, acumulando 110 minutos dentro de la cancha, donde su único aporte fue el monto económico que entró a la U por ir a la Copa del Mundo.

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En ese momento estaba Ronald Fuentes de director deportivo, pero nunca hubo un mensaje claro de lo que buscaron con el panameño, quien como llegó también se fue en silencio.

Por lo mimo, ahora llamó la atención en las redes sociales al mostrar una colección de camisetas de Universidad de Chile, donde se pregunto qué haría ahora con esa ropa.

Armando Cooper fue traído por Ronald Fuentes justo antes del Mundial donde fue con Panamá. Foto: Ramon Monroy/Photosport

Armando Cooper fue traído por Ronald Fuentes justo antes del Mundial donde fue con Panamá. Foto: Ramon Monroy/Photosport

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Armando Cooper vende camisetas de U de Chile

Una solución que tuvo respuesta inmediata en las redes sociales personales del jugador, porque una vez que publicó la foto se llenó de bullangueros dando ideas.

Aunque la que más llamó fue ponerlas a la venta, o eso al menos dijo en la misma publicación para escuchar ofertas con camisetas que, de seguro, no tuvieron ningún uso.

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