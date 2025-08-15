Es tendencia:
Universidad de Chile

Jugó tres partidos en Universidad de Chile, un Mundial y vuelve del retiro a los 37 años

De discreto paso por Universidad de Chile, estuvo cerca de 14 meses retirado de las canchas, hasta que tomó la decisión de regresar.

Por Miguel Gutiérrez

Sumó 111 minutos con Universidad de Chile y ahora vuelve del retiro.
Sumó 111 minutos con Universidad de Chile y ahora vuelve del retiro.

Este jugador llegó a Universidad de Chile durante la primera parte de la temporada 2018, siendo uno de los grandes refuerzos de aquel entonces para enfrentar la Copa Libertadores.

Incluso, llegaba con un gran cartel de clubes que hizo ilusionar a más de alguno, además de ser un seleccionado de su país, y que tiempo después iba a disputar el Mundial en Rusia.

Sin embargo, su paso fue poco afortunado. Tras el despido de Ángel Guillermo Hoyos, tuvo pocas chances posteriormente con Frank Darío Kudelka a tal punto que tuvieron una discusión.

De pasar por Universidad de Chile a volver del retiro

Las referencias que hicimos fue para Armando Cooper, exseleccionado de Panamá que durante 2018 fue parte de Universidad de Chile, y dejó un paso para el recuerdo.

Pese a que solo totalizó 110 minutos (90′ ante La Calera, 14′ con O’Higgins y 6′ frente a Palestino), la huella que dejó fue mas bien desde lo económico. La FIFA le dio a los azules cerca de 60 mil dólares por la participación del jugador en el Mundial de Rusia 2018.

Pues bien. Tras su paso por el CDA, la carrera de Armando tomó nuevos aires en Europa y Medio Oriente, donde también se consolidó como pilar de la selección de Panamá en 122 partidos disputados.

Sin embargo, tras volver al Árabe Unido de su país, decidió retirarse tras una jodida lesión, decisión que revierte hace muy poco. Cooper tomó la oferta que hizo el Sporting San Miguelito de Panamá para el Clausura 2025 y fue oficializado como refuerzo.

Armando Cooper no dejó una grata impresión en su paso por la Universidad de Chile hace unos años. Foto: Andres Pina/Photosport

Armando Cooper no dejó una grata impresión en su paso por la Universidad de Chile hace unos años. Foto: Andres Pina/Photosport

“Un guerrero con historia” fue la forma del club panameño para presentarlo. “Un jugador que ha dejado huella en cada cancha que pisó”, agregaron desde el club centroamericano en sus redes sociales.

De hecho, Cooper ya ha sumado minutos con su nuevo club por la Copa Centroamericana, 73′ ante CSD Municipal de Guatemala y 90′ frente a Diriangén FC de Nicaragua.

Los números de Armando Cooper en Chile

Durante su paso por Universidad de Chile, Armando Cooper sumó apenas 110 minutos. 90 en la caída por 6-1 ante Unión La Calera, 14′ en la victoria por la cuenta mínima ante O’Higgins y 6′ en la derrota con Palestino por 2-1.

No registra ni goles, ni asistencias, como tampoco tarjetas amarillas ni rojas. En tres partidos fue suplente: Deportes Temuco, Curicó Unido y Universidad de Concepción.

