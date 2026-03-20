Mientras espera por Fernando Gago, U. de Chile hace su debut en el inédito torneo de la Copa de la Liga. Este viernes 20 de marzo, los azules enfrentan a Deportes La Serena para inaugurar esta nueva competencia.

Jhon Valladares dirige el último partido de su interinato, porque Gago será el DT en la segunda fecha del torneo, donde los azules chocarán contra Unión La Calera. Y el chileno ya tiene definida su formación.

Para este encuentro, aún hay varias bajas. No están disponibles Lucas Assadi, Matías Zaldivia, Charles Aránguiz ni Octavio Rivero. Por otra parte, Marcelo Díaz vuelve a la citación tras ausentarse de la pasada fecha de la Liga de Primera.

U. de Chile hace un cambio para el debut en la Copa de la Liga | Photosport

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Un único cambio: la formación de U. de Chile contra La Serena en la Copa de la Liga

U. de Chile prepara un único cambio para el partido de este viernes contra Deportes La Serena. La sorpresa de esta jornada estará en el arco, donde Cristopher Toselli será titular en vez de Gabriel Castellón.

El resto de la alineación se mantiene. El DT vuelve a confiar en el equipo que le dio un triunfo contra Coquimbo Unido el sábado recién pasado en el norte.

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Con todo esto, la U formará con Cristopher Toselli; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Nicolás Ramírez y Marcelo Morales; Israel Poblete, Lucas Romero y Javier Altamirano; Maximiliano Guerrero, Ignacio Vásquez y Eduardo Vargas.