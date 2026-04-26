“Está verde, pero”: El potente comentario de Arturo Vidal tras la titularidad de Gabriel Maureira en Colo Colo

Colo Colo sumó un importante triunfo en la Liga de Primera. El Cacique superó por 2-1 a Universidad de Concepción con goles de Maxi Romero y Javier Correa. Lo que mete en la parte alta al Popular.

Sin embargo, la jornada en el Estadio Ester Roa Rebolledo estuvo marcada por el debut de Gabriel Maureira en el arco de los albos. El joven portero de 19 años comenzó desde el inicio ante el “Campanil” en reemplazo de Fernando De Paul. Lo que en la previa generaba dudas en los albos.

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Pero el golero de un metro 93 respondió de principio a fin y fue uno de los puntos más altos en Colo Colo. “Se preparan todos los días para esto. Él tiene el respaldo del cuerpo técnico y compañeros”, recalcó Fernando Ortiz tras el triunfo en el sur.

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Arturo Vidal pone sus fichajes al nuevo portero de Colo Colo

En la misma línea se ubicó Arturo Vidal que respaldó el debut de Gabriel Maureira en el arco de Colo Colo. “Lo vi bien. Es un buen arquero. Tiene que agarrar confianza. Es bueno de verdad”, lanzó de entrada en su transmisión de Kick.

El golero recibió nota 7,5 en Sofascore, siendo el mejor de los albos. Incluso por los anotadores de la jornada como Romero y Correa.

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Maureira recibió el respaldo del plantel de Colo Colo

El tema es que el King reconoció que todavía debe enfrentar un largo proceso para desarrollarse. “Está verde, pero verde. Ha andado bien. Los arqueros se hacen jugando. En los entrenamientos anda bien. Va a ser un excelente arquero. Tiene porte, es gigante”, agregó el Bicampeón de América sobre el desempeño de su golero.

Por lo que ahora todo indica que Maureira seguirá con la confianza del cuerpo técnico. De está forma se espera que sea titular el próximo domingo 3 de mayo cuando Colo Colo reciba a Coquimbo Unido por la fecha pendiente de la Liga de Primera.

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