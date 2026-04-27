Después de la lesión de Fernando De Paul, en Colo Colo hubo dos canteranos peleándose el puesto. Gabriel Maureira terminó siendo el elegido para el choque con la Universidad de Concepción con una actuación que ilusiona, pero que deja en la sombra a quien de seguro no imaginaba terminar en la banca: Eduardo Villanueva.

El portero de 21 años lleva varias temporadas tratando de ganarse el puesto. A comienzos del 2026, con la opción de que Brayan Cortés se quedara, había avisado que armaría las maletas para partir. El Indio se fue a Argentinos Juniors y el formado en el Estadio Monumental soñaba con ser el segundo detrás del Tuto.

Sin embargo, la irrupción de Gabriel Maureira terminó por convencer mucho más al Tano, quien lo mandó a la cancha. Esto le deja claro a quien debutara con Jorge Almirón en 2025 que queda al fondo de la lista en el arco albo, algo que de seguro lo hará pensar en su futuro al cierre de la primera rueda.

Eduardo Villanueva, de quedarse para pelear el puesto a quedar como el tercer arquero de Colo Colo

El futuro de Eduardo Villanueva es toda una incógnita luego de perder la pelea por el arco de Colo Colo. El arquero, con tan sólo 29 minutos en el profesionalismo en 2025, pasó a ser el tercero en el puesto luego de que Gabriel Maureira se transformara en el reemplazante de Fernando De Paul.

Eduardo Villanueva queda al fondo de la pelea por el arco de Colo Colo. Foto: Photosport.

“Me incliné más por él (Maureira) porque creo que en esta clase de partidos él podía resaltar sus características“, fue lo que dijo Fernando Ortiz tras el duelo con el Campanil. Sus palabras parecían darle una oportunidad, pero después vino algo que de seguro el meta no quería escuchar.

Publicidad

Publicidad

“Creo que funcionó en muchos sentidos. Él está preparado para afrontar y estar en el arco de Colo Colo. Merecido lo tiene a base de su trabajo, tiene todo el apoyo nuestro y de sus compañeros”, señaló el técnico.

A Eduardo Villanueva estas palabras significan un golpe importante, ya que otra vez queda como tercera opción, incluso por detrás de un jugador de 19 años. Una situación que, para muchos, es señal clara de que debe salir a préstamo a buscar minutos.

ver también Alfredo Stöhwing y Ángel Maulen remecen a Colo Colo: no siguen en la dirigencia de Blanco y Negro

Sin Fernando De Paul, en Colo Colo subieron a Santiago Tapia de 17 años al primer equipo. Si Gabriel Maureira se mantiene firme, a Fernando Ortiz no le complicaría tener a uno de inferiores para cubrir el puesto. Eso sí, siempre que se le encuentre un lugar.

Publicidad

Publicidad

Al término de la primera rueda en algunas semanas se abrirá el mercado de fichajes de invierno en el fútbol chileno. En esa instancia podría encontrar un lugar para ir a buscar los minutos que no le están dando en el Eterno Campeón y así demostrar su nivel.

Encuesta¿Debe salir Eduardo Villanueva de Colo Colo? ¿Debe salir Eduardo Villanueva de Colo Colo? Ya votaron 0 personas

Eduardo Villanueva no tiene claro lo que pasará con su carrera en Colo Colo. Con 21 años y desplazado Gabriel Maureira, se queda sin espacio en el Cacique y tendrá que decidir si quiere seguir estancado o si opta por ir a otror lado.

Publicidad

Publicidad

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

ver también Filtran la tercera camiseta de Colo Colo para la temporada 2026: escudo en blanco y negro

En resumen, Colo Colo y Villanueva…