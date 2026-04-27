Después de la lesión de Fernando De Paul, en Colo Colo hubo dos canteranos peleándose el puesto. Gabriel Maureira terminó siendo el elegido para el choque con la Universidad de Concepción con una actuación que ilusiona, pero que deja en la sombra a quien de seguro no imaginaba terminar en la banca: Eduardo Villanueva.
El portero de 21 años lleva varias temporadas tratando de ganarse el puesto. A comienzos del 2026, con la opción de que Brayan Cortés se quedara, había avisado que armaría las maletas para partir. El Indio se fue a Argentinos Juniors y el formado en el Estadio Monumental soñaba con ser el segundo detrás del Tuto.
Sin embargo, la irrupción de Gabriel Maureira terminó por convencer mucho más al Tano, quien lo mandó a la cancha. Esto le deja claro a quien debutara con Jorge Almirón en 2025 que queda al fondo de la lista en el arco albo, algo que de seguro lo hará pensar en su futuro al cierre de la primera rueda.
Eduardo Villanueva, de quedarse para pelear el puesto a quedar como el tercer arquero de Colo Colo
El futuro de Eduardo Villanueva es toda una incógnita luego de perder la pelea por el arco de Colo Colo. El arquero, con tan sólo 29 minutos en el profesionalismo en 2025, pasó a ser el tercero en el puesto luego de que Gabriel Maureira se transformara en el reemplazante de Fernando De Paul.
Eduardo Villanueva queda al fondo de la pelea por el arco de Colo Colo. Foto: Photosport.
“Me incliné más por él (Maureira) porque creo que en esta clase de partidos él podía resaltar sus características“, fue lo que dijo Fernando Ortiz tras el duelo con el Campanil. Sus palabras parecían darle una oportunidad, pero después vino algo que de seguro el meta no quería escuchar.
“Creo que funcionó en muchos sentidos. Él está preparado para afrontar y estar en el arco de Colo Colo. Merecido lo tiene a base de su trabajo, tiene todo el apoyo nuestro y de sus compañeros”, señaló el técnico.
A Eduardo Villanueva estas palabras significan un golpe importante, ya que otra vez queda como tercera opción, incluso por detrás de un jugador de 19 años. Una situación que, para muchos, es señal clara de que debe salir a préstamo a buscar minutos.
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Sin Fernando De Paul, en Colo Colo subieron a Santiago Tapia de 17 años al primer equipo. Si Gabriel Maureira se mantiene firme, a Fernando Ortiz no le complicaría tener a uno de inferiores para cubrir el puesto. Eso sí, siempre que se le encuentre un lugar.
Al término de la primera rueda en algunas semanas se abrirá el mercado de fichajes de invierno en el fútbol chileno. En esa instancia podría encontrar un lugar para ir a buscar los minutos que no le están dando en el Eterno Campeón y así demostrar su nivel.
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Eduardo Villanueva no tiene claro lo que pasará con su carrera en Colo Colo. Con 21 años y desplazado Gabriel Maureira, se queda sin espacio en el Cacique y tendrá que decidir si quiere seguir estancado o si opta por ir a otror lado.
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En resumen, Colo Colo y Villanueva…
- Desplazado por la irrupción de Maureira: A pesar de sus 21 años y de llevar temporadas esperando una oportunidad, Villanueva ha quedado relegado al puesto de tercer arquero. La destacada actuación de Gabriel Maureira (19 años) ante la U. de Concepción convenció al técnico Fernando Ortiz, quien elogió públicamente al juvenil, dejando a Villanueva sin el espacio que proyectaba tras la partida de Brayan Cortés.
- El “golpe” de Fernando Ortiz: Las declaraciones del entrenador fueron un balde de agua fría para Villanueva. Ortiz no solo justificó la titularidad de Maureira por sus características, sino que aseguró que está “preparado para estar en el arco de Colo Colo”. Esto confirma que, para el cuerpo técnico, el formado en el Monumental está hoy por detrás del menor de la cantera en la escala de preferencias.
- Inminente salida a préstamo: Con solo 29 minutos jugados en el profesionalismo (en 2025) y sin opciones reales de sumar minutos ante la consolidación de Maureira y la recuperación a largo plazo de De Paul, el cierre de la primera rueda se presenta como el momento clave. Villanueva deberá decidir si sale a préstamo en el mercado de invierno para no estancar su carrera o si permanece en el club como alternativa secundaria.