Luego de que el nombre de Marcelo Broli quedara descartado, un reputado periodista charrúa contó que en la carrera hay un defensor que dejó un gran recuerdo en el Romántico Viajero y un exvolante que ni siquiera sumó minutos oficiales en los albos y hoy trabaja en un gigante de México.

Luego del fracaso estrepitoso que firmó Uruguay en el Mundial 2026 bajo la tutela de Marcelo Bielsa, comenzó una literal danza de nombres con muchos toques ‘chilenos’. El primero que apareció en la órbita fue Marcelo Broli, otrora volante de Audax Italiano.

Broli fue campeón del mundo Sub 20 al mando de la Celeste, pero su interés prioritario no era volver a dirigir ese equipo. Se abrió a hacerlo, siempre y cuando la selección mayor estuviera en el horizonte. A pesar de que la AUF tiene la intención de dar un especie de interinato de seis juegos del equipo adulto, esa negociación terminó con un no.

El DT, quien luego del título mundial emigró a la Sub 23 de Emiratos Árabes Unidos, no estuvo de acuerdo con la propuesta de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Por ende, rechazó el ofrecimiento. Y eso llevó a que Jorge Giordano, encargado de la misión de definir al sucesor de Bielsa, activara el Plan B.

Marcelo Broli, quien jugó en Audax en 2008, quedó descartado en la Celeste. (Marcio Machado/Eurasia Sport Images/Getty Images).

Ahí surgieron otros dos nombres con pasado en el fútbol chileno. Un par de jugadores que tuvieron estadías en los clubes más grandes. Pero uno es mucho más recordado que otro por razones obvias. Ambos fueron reportados por el periodista Martín Charquero en su cuenta de X.

Jorge Giordano, director de selecciones en Uruguay, el símil del cargo que Felipe Correa desempeña en Chile. (Ernesto Ryan/Getty Images),

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La carrera por suceder a Bielsa en Uruguay pone a un ex Colo Colo y un ex U de Chile de opciones

La misión para reemplazar a Marcelo Bielsa en Uruguay no parece muy sencilla y eso provocó que un exvolante de Colo Colo y un exdefensor de U de Chile aparecieran en el radar. “Jorge Giordano ya había sugerido a estos profesionales”, escribió Martín Charquero en la exred social del pajarito.

“Mauricio Victorino y Mathías Cardacio vuelven a ser nombres que se manejarán para el cargo de entrenador de la Sub 20”, expuso también el citado periodista, quien cuenta más de 30 años de trayectoria en las comunicaciones. El primero de los nombrados tuvo un buen paso por Universidad de Chile.

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De hecho, Mauricio Victorino fue mundialista en Sudáfrica 2010 mientras jugaba para el Romántico Viajero, donde disputó 66 partidos oficiales. Anotó seis goles en el Bulla, donde militó desde 2009 hasta 2011. Y es uno de los nombres que tiene en cuenta Giordano. Eso sí, como DT es inexperto: sólo ha sido asistente en Nacional, el León de México y Liverpool de Uruguay.

Mauricio Victorino celebra uno de los seis goles que anotó en la U. (CLAUDIO DIAZ/PHOTOSPORT).

El otro, el ex albo Mathias Cardacio, un volante del que seguro muy pocos recuerdan por su estadía en Pedrero. Llegó a los albos en 2013 y su pasado en el AC Milan de Italia algo de expectativas generó. Pero cerró su ciclo en el Cacique con 0 minutos jugados. Es más, se ganó la expulsión en un amistoso frente a Universidad Católica.

Mathias Cardacio pasó por Colo Colo y no jugó ningún partido oficial bajo la tutela de Omar Labruna.

Hoy en día, Cardacio es el director de fútbol del Cruz Azul, cuadro que milita en la máxima categoría del fútbol mexicano. “Hago toda la metodología del club, entrenamientos, modelos de juego. Y todo el desarrollo de scouting, contrataciones. Es muy deportivo. Una experiencia divina llevar un club de esa magnitud y manejar toda esa área. Es una labor apasionante”, describió en El Espectador. ¿Será él quien llegue a la Celeste? El tiempo dirá…