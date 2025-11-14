El fútbol chileno no tendrá fecha durante este fin de semana debido a la celebración de las elecciones presidenciales. Conoce por qué equipo vibran los candidatos.

Franco Parisi, Jeannette Jara, Marco Enríquez-Ominami, Johannes Kaiser, José Antonio Kast, Eduardo Artés, Evelyn Matthei y Harold Mayne-Nicholls son quienes aspiran a ser quienes dirijan el destino del país durante los próximos años.

El lado pelotero de los candidatos

Dejando de lado sus posiciones políticas, hay un tema que le importa mucho saber a los curiosos y es saber de qué equipos son los que aspiran a llegar a La Moneda. Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica destacan, aunque hay espacio también para Deportes Antofagasta.

Jeannette Jara y Eduardo Artés son seguidores de Colo Colo. Incluso, la primera ha demostrado su fanatismo en más de una oportunidad, aunque el profesor ha explicado que su pasión ha ido bajando debido a la llegada de las sociedades anónimas al fútbol chileno.

Marco Enríquez-Ominami y Evelyn Matthei no comparten ideologías políticas, pero los une el amor por Universidad de Chile. Franco Parisi en el pasado se mostró también cercanía al Romántico Viajero, pero ahora toma distancia. “Más que un equipo en particular, hoy soy hincha de la selección chilena“, indicó a La Tercera.

José Antonio Kast es hincha de Universidad Católica. De hecho, confesó a AS que picaba papel para ir ver los Clásicos Universitarios contra la U. Johannes Kaiser también tuvo cierta simpatía con los Cruzados de acuerdo a La Tercera, aunque hoy no es de ningún club chileno.

Harold Mayne-Nicholls fue directivo de Colo Colo, pero no es hincha de los Albos. Imagen: Photosport

Harold Mayne-Nicholls es el candidato más futbolero, debido a su pasado como presidente de la ANFP. Él es hincha de Deportes Antofagasta, debido a que es de esa ciudad. Es el único que apoya a un equipo de regiones. La elección presidencial es este domingo 16 de noviembre.