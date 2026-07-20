La joya de la cantera cruzada despertó el interés de Corinthians y, en medio de los rumores, rompió el silencio sobre su próximo paso.

El mercado de fichajes sigue generando movimientos y una de las jóvenes promesas de Universidad Católica podría cambiar de club en busca de mayor continuidad. Se trata de Nicolás Girón, figura de la cantera cruzada, quien aunque no ha podido posicionarse en el primer equipo despertó el interés desde Brasil.

En ese contexto, el medio La Franja Cruzada informó que Corinthians volvió a la carga por el mediocampista y ya habría presentado una primera propuesta para quedarse con sus servicios, donde tras esto, se dio a conocer cuál es la postura del jugador ante la posibilidad de dar el salto al fútbol brasileño.

¿Nicolás Girón se irá a Brasil?

El volante se ha convertido en uno de los goleadores de la categoría Sub 20 de Universidad Católica durante este semestre. El medio lafranja.cruzada conversó con el jugador y reveló su postura sobre el interés de Brasil.

“No me iré hasta debutar. Tengo 19 años y, cuando llegué a Santiago junto a mi mamá, nunca imaginé el sueño que estoy viviendo. Llegué el 21 de febrero de 2019 con una ilusión enorme y muchas ganas de salir adelante”.

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En la misma línea agrega que está muy agradecido del club por las oportunidades que ha recibido. “Vivo y respiro por Universidad Católica. Más que ser hincha, es sentir cada día el orgullo de pertenecer a la mejor institución del país”.

Agregando que “Si hoy me preguntan cuál es mi sueño y el de mi familia, la respuesta es una sola: debutar con esta camiseta. No he perdido la ilusión que tenía cuando era niño. Vivo cada entrenamiento con la misma humildad y las mismas ganas del primer día”.

Y sobre el interés de otros clubes, es tajante. “Ser futbolista profesional no es fácil, pero tengo algo muy claro: no me iré hasta debutar en el equipo de mis amores. Lo más hermoso que he vivido ha sido en Universidad Católica. Quiero seguir siendo una persona humilde, respetuosa y agradecida, y jamás defraudar a quienes han confiado en mí“.

“No pierdo la fe. Sigo creyendo que ese momento llegará. Hoy solo me queda agradecer por el lugar donde estoy, por todo lo que estoy viviendo y por cada profesor que nunca ha dejado de decirme que siga luchando. A todos ellos, y a la hinchada de Universidad Católica, les prometo que dejaré la vida“.