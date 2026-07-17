El gigante brasileño ya habría dado el primer paso para quedarse con una de las mayores promesas cruzadas.

El mercado de fichajes continúa en movimiento y ahora una de las jóvenes promesas del fútbol chileno podría cambiar de club para sumar continuidad. Se trata de Nicolás Girón, volante de Universidad Católica, quien no ha logrado consolidarse bajo la dirección técnica de Daniel Garnero y, ante la falta de minutos, una salida a préstamo aparece como una alternativa concreta.

En ese contexto, desde el medio La Franja Cruzada informaron que Corinthians volvió a la carga por el futbolista y ya habría presentado una primera propuesta para quedarse con sus servicios.

Desde Brasil vienen por Nicolás Girón

Pese a no lograr consolidarse en el primer equipo, el jugador de 19 años sí ha encontrado continuidad en el fútbol formativo. De hecho, se ha convertido en uno de los goleadores de la categoría Sub 20 de Universidad Católica durante este semestre.

“Desde Brasil, Corinthians habría presentado una propuesta para incorporar al joven atacante mediante un préstamo hasta fines de 2027, con opción de compra, en una operación que podría significar la salida de una de las mayores joyas del club”, señaló el medio.

Añadiendo que “de concretarse el acuerdo, Universidad Católica perdería, al menos de forma temporal, a un futbolista que, pese a no haber debutado oficialmente con el primer equipo, ha demostrado toda su calidad en las divisiones inferiores y hoy aparece como uno de los proyectos más prometedores de la institución”.

ver también DT de la Sub 20 de U. Católica destaca el trabajo del club con los jóvenes: “Un salto de calidad”

En síntesis: