Válido por la última fecha del Grupo B de Copa Chile, el duelo entre San Luis y Universidad Católica fue polémico.

Amantes del Mundial 2026, hay una competencia que se está jugando en paralelo y que tiene a grandes figuras disputando por puntos. Se trata de la Copa Chile, donde los equipos ya empiezan a definir sus respectivos grupos.

Uno de los grupos que ya estaba completamente resuelto era el B, en el que Universidad Católica se había asegurado el primer lugar. No obstante, había que jugar la última fecha igual.

San Luis de Quillota, ya eliminado, recibió a la UC en el Lucio Fariña. Y, pese a ser un partido prácticamente de exhibición, a muchos les llamó la atención el resultado final. Fue un rotundo 4-0 a favor de los Canarios.

Alegan por arbitraje en el San Luis vs U. Católica

“Desastroso”, así definieron en Pauta de Juego el arbitraje del partido entre San Luis de Quillota y la Universidad Católica. Fue Coke Hevia el encargado de realizar fuertes críticas hacia el señor con silbato en mano en la Quinta Región.

“San Luis ganó 4-0, fue un triunfo evidente. Pero, el arbitraje fue espantoso en contra de la Católica. Antes a los equipos chicos les robaban contra los grandes. Ahora, es al revés. Entonces, la pregunta es: ¿Le pasaron la cuenta a Garnero por todo lo que ha reclamado?“, empezó interrogando Coke Hevia.

“Cuando uno ve las jugadas, la verdad es que no puede ser. Es un desastre. Una tras otra, una tras otra. Hay dos o tres jugadas en las que debió expulsar a un jugador de San Luis“, agregó el periodista.

Justo Giani fuera de sus cabales | Photosport

Cabe destacar que los partidos de Copa Chile se juegan sin VAR y que el árbitro del encuentro entre San Luis y Universidad Católica, Manuel Vergara, expulsó por doble amarilla a Justo Giani.

En resumen…