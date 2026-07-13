Desde la dirigencia de Cruzados adelantan las acciones que tomarán por el desempeño del juez central en la derrota con San Luis de Quillota.

Más allá de la brutal goleada que recibieron a manos de San Luis de Quillota por 4-0 en Copa Chile, desde Universidad Católica apuntan como el principal responsable de esta derrota al árbitro del encuentro en Quillota, Manuel Vergara.

Hay razones para aquello. La fractura nasal que le propinaron a Juan Francisco Rossel, el penal contra Justo Giani, la expulsión del argentino y el cuarto gol de los canarios en evidente posición adelantada. Aquello y además de acusar un mal trato de parte del equipo arbitral.

Por todo lo anterior, según el medio partidario Punto Cruzado, en Católica están juntando las pruebas necesarias para elevar un reclamo formal a la Comisión Arbitral que preside Roberto Tobar para que se tomen medidas en contra de Manuel Vergara.

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Católica toma acciones por árbitro en Copa Chile

“En Cruzados esperan que se revise y analice la actuación de Vergara y sea duramente castigado con el afán de que no se vuelva a repetir algo tan vergonzoso en lo que resta de Copa Chile”, indica la publicación sobre la postura del club.

Si bien entienden en Católica que ante el resultado consumado no hay mucho por hacer, esperan hacer una queja por escrito ante la ANFP, para que en la edición 2027 de este certamen se tenga “desde un inicio algo tan básico como el VAR“.

Por lo pronto, en la UC se tomaron unos días de descanso para volver la próxima semana con miras a los tres frentes que pelean en lo que resta de semestre, como son Liga de Primera, Copa Libertadores y los octavos de final en Copa Chile.

¿Cuándo vuelve a jugar la UC?

Por la primera fecha de la segunda rueda del Campeonato Nacional, Católica recibirá a Deportes La Serena en el Claro Arena el sábado 25 de julio desde las 20:00 horas.

En síntesis