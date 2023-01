La familia del fútbol unida contra del alza en los precios: "La situación país no está para eso"

Una verdadera debacle se provocó en la hinchada cuando se supieron los precios para el inicio del Campeonato Nacional. Tanto en los partidos de Colo Colo en Copiapó, Universidad Católica ante Everton y Universidad de Chile contra Huachipato, llamaron la atención las enormes alzas para poder ir a la cancha.

Una situación que la familia del fútbol se hizo parte, criticando la decisión de los clubes de subir tan abruptamente el precio, especialmente considerando la situación económica del país, que no da para grandes lujos.

Uno de los que alzó la voz fue César Vaccia, que en conversación con Paulo Flores para RedGol señaló que "hay una realidad: estamos alejando a la gente del fútbol".

"Tiene que haber otra solución, porque si tu le subes demasiado el precio a la gente, la gente no puede ir nomás. Nos vamos a exponer a que la gente eche abajo las rejas y quiera entrar", reflexionó.

"Es una muy mala decisión, más allá de los argumentos de que los clubes necesitan más plata, hay que pensar en la gente. Estamos alejando a la gente del estadio. La situación del país no está para gastar esa plata. Se supone que el fútbol es un lugar de esparcimiento y no se cumple eso. Es demasiado excesivo", cerró.

Otro que se sumó al debate fue Jorge Aravena, quien manifestó que "los clubes se quejan de que la gente no asiste a los estadios, pero con esos valores está recontra difícil que la gente vaya. Es un despropósito. Para que una familia completa pueda ir al estadio debe tener, por lo bajo, 100 lucas. Las entradas deberían estar acorde a la situación del país".

También conversó con "Florete" el ex jugador y ayudante técnico de Claudio Borghi, Cristián Saavedra, quien se enfocó en la realidad de la competencia, señalando que "lamentablemente están ofreciendo las entradas a un precio que no es la realidad del fútbol chileno. No deberían valer, con suerte, seis mil pesos. De dónde va a sacar la plata la gente".

Agregó que "a la gente le sale más barato pagar por el TNT. Lamentablemente son empresas y el hincha no les importa mucho. Con esa plata una familia podría ir a la playa por el día y almorzar tranquilos".

Por último, manifestó que, Paula Navarro, la ex DT de Santiago Morning Femenino, explicó que "yo creo que es importante mejorar nuestra competencia. Que los estadios estén llenos, que hayan más estadios. Actualmente estamos con un déficit con eso".

Además, agregó que "siento que a lo mejor los valores se podrían bajar para los socios, abonados. Para los hinchas identificados que van a disfrutar la fiesta del fútbol. Esos montos altos, que se alejan de la situación del país, me da la impresión que lo deben poner para las personas que puedan pagar".

"Yo creo que que el hincha debería tener precio preferencial y tratar de que la competencia se transforme en una fiesta, como pasa en el fútbol femenino, que es una fiesta familiar. Hay que erradicar a esos grupos que quieren armar desorden", cerró.