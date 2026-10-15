El delantero fue dado de alta tras ser hospitalizado de emergencia, donde aclaró su gran problema y lo que viene para adelante.

Un complejo escenario de salud vivió los últimos días Mauricio Pinilla, que terminó con el ex jugador de Universidad de Chile hospitalizado en una clínica privada.

Si bien ya le fue dado el alta, el ex goleador contó qué le pasó y lo que viene en su vida: “Descanso, reposo y seguir con el tratamiento. Lo que pasa es que en un momento me creí tan fuerte que dejé mis terapias sicológica y siquiátrica. Dejé todos los medicamentos y me quedó con uno S.O.S. hace dos os tres meses”.

Fue en conversación con el diario Las Últimas Noticias donde contó detalles de lo vivido, además afrontó la versión que hablaba de una sobredosis que lo complicó en su salud.

Mauricio Pinilla está de protagonista en “Fiebre de Canto”.

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Mauricio Pinilla habla de la “sobredosis”

Mauricio Pinilla quiso dar un espacio para sentirse libre de medicamentos, lo que, lamentablemente, no fue el camino en su recuperación, según explicó por lo vivido en las últimas horas.

“Hace rato vengo arrastrando una depresión súper fuerte que pensé que había superado. Creí que me había ido bien. Me sentía súper bien, súper contento, súper tranquilo, como lo había expresado en las últimas entrevistas. Pero colapsé, me dio una crisis de pánico de una hora y tanto, y una crisis de angustia que duró cuatro a cinco horas; no se me pasaba con nada“, detalló.

Por lo mismo, hasta tuvo que enfrentar el tema de la sobredosis, que ronda cada vez que vive una situación de emergencia: “No sé de dónde salió eso de que había sido una sobredosis. Nada que ver, no soy Elvis Presley, jajajá“.

“He pasado por ese proceso y lo he reconocido en televisión, pero no es el caso. Esta vez no”, expresó con fuerza el ex delantero.

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