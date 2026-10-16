El paraguayo Guillermo Paiva, campeón con el Cacique en el 2024, vive un complejo momento con la camiseta del Junior de Barranquilla.

Pese a que no dejó los mejores números, el paraguayo Guillermo Paiva se dio el gusto de ser campeón con Colo Colo en el 2024. Lamentablemente hoy, dos años más tarde, no vive el mejor momento en el fútbol colombiano.

Y es que a pesar de que con el Junior de igual manera fue campeón en el 2025, esta temporada 2026 ha sido diametralmente opuesta para el delantero y el resto de sus compañeros.

El cuadro de Barranquilla viene de igualar el pasado miércoles 1-1 ante Deportivo Pereira, resultado que lo dejó sin opciones de clasificar a los cuadrangulares de semifinales del fútbol colombiano.

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El ex Colo Colo que sufre por los malos resultados con el Junior

La paupérrima campaña del Junior en este Clausura de Colombia, marchando en el puesto 16° con apenas 11 puntos tras trece partidos jugados, desataron la furia de los hinchas del equipo, quienes derechamente vandalizaron la instalaciones del club.

Por medio de rayados los hinchas escribieron “en Junior se juega a muerte” en la entrada del Centro de Entrenamiento del club. Sin embargo, la situación no se quedó ahí, ya que también amedrentaron a los jugadores.

Las instalaciones del Junior fueron vandalizadas por los hinchas. | Foto: JuanSalvadorB.

Los más afectados fueron Paiva y su compañero Jesús Rivas, a quienes derechamente les rayaron el automóvil. “Pongan huevo”, escribieron los hinchas, dejando en claro que no aguantarán más malos resultados en este año.

Así quedó el auto de Guillermo Paiva en Colombia. | Foto: JuanSalvadorB.

Los hinchas del Junior increparon a Guillermo Paiva. | Foto: JuanSalvadorB.

En esta temporada 2026 el ex Colo Colo ha jugado un total de 42 partidos en Junior, en lo que registra seis goles y seis asistencias en 2115 minutos de acción.

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En síntesis