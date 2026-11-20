Colo Colo Femenino y Universidad Católica se enfrentarán este viernes en una final donde las albas tienen la posibilidad de conseguir el pentacampeonato nacional.
El Cacique consiguió su clasificación tras eliminar a Coquimbo Unido, mientras que Católica sorprendió al dejar en el camino a Universidad de Chile en semifinales.
Las albas se juegan este viernes la final ante las Cruzadas.
Colo Colo vs. Católica: horario y transmisión confirmada
La final de la Liga Femenina 2026 entre Colo Colo y Universidad Católica será este viernes 20 de noviembre, desde las 19:00 horas, en el Estadio Santa Laura.
La gran final entre Albas y Cruzadas, será transmitida a través de Mega 2 y también estará disponible vía streaming a través de Mega GO, donde los hinchas podrán seguir el partido por internet.
Estos son los canales según tu cableoperador:
Mega 2
- VTR: 26/736
- Claro: 519
- DirecTV: 1155
- Entel TV: 73
- TUVES: 551
- Mundo: 520
- Mundo GO!: 50
- GTD/Telsur: 839
- Zapping: 27
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