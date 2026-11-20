Colo Colo y Católica se enfrentan este viernes por el título de la Liga Femenina.

Colo Colo Femenino y Universidad Católica se enfrentarán este viernes en una final donde las albas tienen la posibilidad de conseguir el pentacampeonato nacional.

El Cacique consiguió su clasificación tras eliminar a Coquimbo Unido, mientras que Católica sorprendió al dejar en el camino a Universidad de Chile en semifinales.

Las albas se juegan este viernes la final ante las Cruzadas.

Colo Colo vs. Católica: horario y transmisión confirmada

La final de la Liga Femenina 2026 entre Colo Colo y Universidad Católica será este viernes 20 de noviembre, desde las 19:00 horas , en el Estadio Santa Laura.

La gran final entre Albas y Cruzadas, será transmitida a través de Mega 2 y también estará disponible vía streaming a través de Mega GO, donde los hinchas podrán seguir el partido por internet.

Estos son los canales según tu cableoperador:

Mega 2

VTR: 26/736

Claro: 519

DirecTV: 1155

Entel TV: 73

TUVES: 551

Mundo: 520

Mundo GO!: 50

GTD/Telsur: 839

Zapping: 27

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Las citadas de Colo Colo Femenino vs. UC