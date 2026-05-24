Álvaro Madrid está cumpliendo una gran temporada en Colo Colo lo que es aplaudido por Eduardo Lobos, quien lo conoció en Everton.

Los resultados tienen a Colo Colo en la cima de la Liga de Primera. Sin embargo, más allá del funcionamiento colectivo, hay individualidades que han dado que hablar. Uno de los nombres que se ha ganado grandes elogios es el mediocampista Álvaro Madrid.

Eduardo Lobos, campeón con el Cacique y entrenador de Santiago United Academy -una academia de alto rendimiento para jóvenes futbolistas de 14 a 23 años- desclasificó detalles de los inicios de Madrid, con quien compartió camarín en Everton de Viña del Mar.

“Fuimos compañeros en Everton y me alegra mucho que un tipo humilde, sacrificado, que se entrena, que se cuida, y que está preparado para jugar en Colo Colo, le vaya bien”, dice Lobos.

“Lo conocí desde chico y siempre fue muy respetuoso, disciplinado y con muy buena cabeza para sobreponerse a momentos adversos”, señaló el ex portero.

Lobos alaba el rendimiento de Madrid en Colo Colo

“Me alegro muchísimo por los rendimientos que ha tenido, es un premio para él: sostenerse, jugar y empezar a hacer goles. Además es un tipo muy querido y muy humilde”, agregó Lobos, que ganó el título en la quiebra con solo 21 años.

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Al ser consultado sobre si este nivel mostrado en Macul le puede abrir las puertas de Juan Pinto Durán, Lobos fue categórico: “Me encantaría que Álvaro juegue en la Selección. Todavía tiene una edad para jugar, para rendir. Yo creo que podría jugar perfectamente en la Selección“.

Álvaro Madrid ha sido un buen refuerzo para Colo Colo

El rol de Lobos en Santiago United

Lobos también se refirió a su nueva labor en el cuerpo técnico de Santiago United Academy: “Me pareció interesante, desde un buen inicio: hay que preparar a los jugadores de diferentes edades, características, cualidades para que lleguen mejor preparados a una posible prueba que pueda tener en los clubes. Entonces, es un lindo desafío. Hay sueños, hay ilusión de los chicos y de los padres también”.

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Santiago United Academy recibe a futbolistas —principalmente del exterior— con el objetivo de prepararlos para las exigencias del fútbol chileno. A través de una metodología de intensidad profesional y una red de contactos activa, la academia funciona como una plataforma de proyección real para quienes aspiran a debutar en las canchas de este país.