¿Se juega el clásico entre Católica y la U? Entregan nueva actualización del Claro Arena

El recinto de San Carlos de Apoquindo estuvo bajo la lupa por las fuertes lluvias que se registraron durante la jornada del lunes.

El clásico universitario es el partido más atractivo de la fecha 26° de la Liga de Primera. Universidad Católica recibe a la U en el Claro Arena en un duelo que puede marcar un antes y un después para ambos equipos.

Los cruzados necesitan volver a los triunfos para seguir soñando con el Chile 2. Mientras que el Romántico Viajero tiene en la mira a Colo Colo y de darse una serie de resultados pueden quedar hasta a solo cuatro puntos del líder.

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Por lo mismo, lo que ocurra en el recinto de San Carlos de Apoquindo será fundamental para el cierre de torneo. El tema ahora es que se generaron dudas por la realización del partido. Lo que también contempla el encuentro de este miércoles ante Audax Italiano y que ya ha sido reprogramado por los frentes de mal tiempo.

Temor que se reavivó, en especial por las fuertes lluvias que se registraron en la jornada del lunes. Lo que provocó la alerta SAE y hasta se declaró Alerta Roja. La quebrada Honda aumentó su caudal y se desbordó durante la noche y la alcaldesa Catalina San Martín confirmó que hubo varias casas afectadas.

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¿Se juega el clásico entre Católica y la U?

El tema es que con estos cambios del clima por “El Niño”, durante la jornada de este martes se reportó soleada y esto permitió agilizar los trabajos para despejar vías y accesos en Las Condes.

Según reportó Radio ADN, las Camino El Alba hasta Avenida La Plaza y Camino Las Flores prácticamente no presentaban registros de las fuertes lluvias.

Así lucen este martes las vías de acceso que colindan con el Claro Arena, con Camino El Alba hasta Avenida La Plaza y Camino Las Flores en condiciones de recibir flujo vehicular pese a las lluvias de ayer lunes en Las Condes. Todo con miras al partido que la UC disputará este miércoles ante el Audax Italiano por la Liga de Primera. — Radio ADN (@adnradiochile) October 27, 2026

En tanto, el Claro Arena no sufrió complicaciones y la cancha está en perfecto estado. Este martes se disputaron los partidos del fútbol joven en las categorías sub 20 y sub 18 entre Universidad Católica y O’Higgins.

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Además se indicó que ya comenzó la preventa para el clásico y que en la primera etapa está enfocada para los socios cruzados. Por lo que todo apunta a que se podrá jugar el partido de este miércoles ante los tanos y el clásico del domingo.