El nombre de Denilson San Martín se volvió todo en tema en Santiago Wanderers. El joven delantero de 18 años, quien no fue parte del plantel que ganó la Copa Libertadores Sub 20, debutó profesionalmente anotando un gol en el 2-2 ante Deportes Antofagasta.

Este tanto, más el notable logro internacional del equipo juvenil de los caturros, es una muestra clara del tremendo potencial que tiene el cuadro de Valparaíso en sus divisiones inferiores. No obstante, hay quienes optan por llamar a la mesura.

Francisco Palladino, director técnico de los porteños, alzó la voz tras el debut goleador de Denilson San Martín, pidiendo a la prensa que lo “cuiden” en estos primeros partidos como profesional.

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Santiago Wanderers pide cuidar a su nueva joya

El DT aseguró en conferencia de prensa que “estamos contentos con su debut. Es soñado para cualquier jugador, debutar en su casa, frente a su gente, convertir un gol y hacerlo de la muy buena manera en que lo hizo”.

“Yo ahí les voy a pedir ayuda a ustedes, hay que cuidarlo. Creo que hizo un muy buen primer paso, pero cumplió 18 años recientemente, hace un par de semanas. Le queda mucho camino por recorrer y lo está tomando con gran madurez estos pasos”, agregó.

Denilson San Martín tuvo un debut soñado con la camiseta de Santiago Wanderers. | Foto: Photosport.

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En ese sentido, Palladino afirmó que “lo hizo de muy buena manera, se sintió bien y el equipo también lo respaldó mucho en el trabajo que viene haciendo con nosotros. Esto es mérito de la gente que trabaja en el fútbol joven, en su formación, proyección y la forma en que él ha encarado esta etapa”.

Para cerrar y pensando en la vuelta de los jugadores de la Sub 20, el entrenador declaró que “tendremos que evaluar un montón de cosas en su estado sanitario, en cómo vengan, ha sido un proceso largo que han vivido allá. Algunos ya formaban parte del plantel, algunos con titularidad, a la orden están todos hasta que se demuestre lo contrario”.

El próximo partido de Santiago Wanderers

Los caturros regresarán a la acción este sábado 28 de marzo a partir de las 18:00 horas ante Deportes Puerto Montt en el Estadio Regional de Chinquihue.

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En síntesis