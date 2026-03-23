Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol Chileno

Reinaldo Sánchez estalla por nueva Ley de SADP: “Es una estupidez, algo huele mal”

El presidente de Santiago Wanderers fue categórico en rechazar la nueva legislación al respecto y acusó al Senador Matías Walker de "no tener idea de nada".

Por Alfonso Zúñiga

Sigue a Redgol en Google!
Reinaldo Sánchez fue explosivo en su discurso contra la nueva Ley de SADP.
© Primera B ChileReinaldo Sánchez fue explosivo en su discurso contra la nueva Ley de SADP.

En pie de guerra. Desde las dirigencias del fútbol chileno están en profundo desacuerdo con la discusión de la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, la cual se discutirá con “suma urgencia” en la Cámara de Diputados.

De cara a este último trámite legislativo que, de aprobarse, reformará la forma de manejar el balompié nacional, algo que personeros de la “vieja guardia” de nuestro balompié como Reinaldo Sánchez están muy en desacuerdo.

El presidente de Santiago Wanderers no ocultó su molestia por el avance en el Congreso de la reforma a la Ley de SADP. Así lo hizo ver en conversación con Radio ADN, donde acusó al Senador Matías Walker, impulsor de la iniciativa, de tener intereses creados en el asunto.

El duro golpe del Presidente Kast a la ANFP: “Suma urgencia” a la reforma de Sociedades Anónimas

ver también

El duro golpe del Presidente Kast a la ANFP: “Suma urgencia” a la reforma de Sociedades Anónimas

Reinaldo Sánchez destroza reforma a la Ley de SADP

Para el empresario microbusero, esto “es una estupidez, porque dicen que tiene que estar separada la Federación de la ANFP, si ha estado siempre separada“, para luego lanzar sus sospechas contra el Mandatario y su actitud por este asunto.

A mí todo esto me huele mal. El senador Matías Walker no tiene idea de nada. La ley la están haciendo ellos, es una estupidez. Yo creo que deberíamos empezar de nuevo y que cada uno participe. Los principales presidentes de clubes chilenos tienen que participar“, agrega Reinaldo Sánchez.

Además, el ex timonel de la ANFP plantea un punto clave en la discusión. “Los campeonatos profesionales se juegan con jugadores de la ANFP. ¿Qué va a pasar si se separa la Federación, que es la parte amateur? ¿A quién van a llamar a jugar? ¿Van a aceptar los clubes el quitarles los jugadores?”, finaliza Sánchez.

Publicidad

En síntesis

  • Clubes chilenos rechazan la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas en el Congreso.
  • Reinaldo Sánchez tilda de “estupidez” la ley y critica al Senador Matías Walker.
  • Sánchez cuestiona separar la Federación de la ANFP por el futuro de los futbolistas.

¿Cuándo se votará esta ley?

Según dio a conocer el Senador Walker, la definición de la modificación a la Ley 20.019 que regula las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales se llevará a cabo este miércoles 25 de marzo desde las 10:00 horas en el Congreso Nacional.

Publicidad
Lee también
La emoción de Reinaldo Sánchez con Wanderers: "Le doy..."
Copa Libertadores

La emoción de Reinaldo Sánchez con Wanderers: "Le doy..."

El aviso de Sánchez por Wanderers finalista: "Hay 12 jugadores que..."
Copa Libertadores

El aviso de Sánchez por Wanderers finalista: "Hay 12 jugadores que..."

La clave del éxito de Wanderers en la Libertadores: "Hay que..."
Copa Libertadores

La clave del éxito de Wanderers en la Libertadores: "Hay que..."

Le subieron la bencina: Cobreloa se apagó al final y no es puntero
Chile

Le subieron la bencina: Cobreloa se apagó al final y no es puntero

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo