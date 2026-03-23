En pie de guerra. Desde las dirigencias del fútbol chileno están en profundo desacuerdo con la discusión de la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, la cual se discutirá con “suma urgencia” en la Cámara de Diputados.

De cara a este último trámite legislativo que, de aprobarse, reformará la forma de manejar el balompié nacional, algo que personeros de la “vieja guardia” de nuestro balompié como Reinaldo Sánchez están muy en desacuerdo.

El presidente de Santiago Wanderers no ocultó su molestia por el avance en el Congreso de la reforma a la Ley de SADP. Así lo hizo ver en conversación con Radio ADN, donde acusó al Senador Matías Walker, impulsor de la iniciativa, de tener intereses creados en el asunto.

ver también El duro golpe del Presidente Kast a la ANFP: “Suma urgencia” a la reforma de Sociedades Anónimas

Reinaldo Sánchez destroza reforma a la Ley de SADP

Para el empresario microbusero, esto “es una estupidez, porque dicen que tiene que estar separada la Federación de la ANFP, si ha estado siempre separada“, para luego lanzar sus sospechas contra el Mandatario y su actitud por este asunto.

“A mí todo esto me huele mal. El senador Matías Walker no tiene idea de nada. La ley la están haciendo ellos, es una estupidez. Yo creo que deberíamos empezar de nuevo y que cada uno participe. Los principales presidentes de clubes chilenos tienen que participar“, agrega Reinaldo Sánchez.

Además, el ex timonel de la ANFP plantea un punto clave en la discusión. “Los campeonatos profesionales se juegan con jugadores de la ANFP. ¿Qué va a pasar si se separa la Federación, que es la parte amateur? ¿A quién van a llamar a jugar? ¿Van a aceptar los clubes el quitarles los jugadores?”, finaliza Sánchez.

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En síntesis

Clubes chilenos rechazan la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas en el Congreso.

en el Congreso. Reinaldo Sánchez tilda de “estupidez” la ley y critica al Senador Matías Walker.

tilda de “estupidez” la ley y critica al Sánchez cuestiona separar la Federación de la ANFP por el futuro de los futbolistas.

¿Cuándo se votará esta ley?

Según dio a conocer el Senador Walker, la definición de la modificación a la Ley 20.019 que regula las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales se llevará a cabo este miércoles 25 de marzo desde las 10:00 horas en el Congreso Nacional.

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