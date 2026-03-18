El fútbol chileno está a la espera de los alcances de la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, la cual está ad portas de ser aprobada, en su trámite final en el Congreso. Además, desde el nuevo Gobierno se le dio suma urgencia al proyecto.

En el consejo de presidentes de la ANFP la situación no tiene para nada contento a los clubes, y fue el timonel de Blanco y Negro en Colo Colo, Aníbal Mosa, el que evidenció de forma sincera los peros.

Entre otras cosas, la reforma sentencia por fin la separación de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional y la Federación de Fútbol de Chile, así como la sanción a la multipropiedad y la prohibición para los representantes de ser propietarios de clubes.

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Mosa y separación de la ANFP y la FFCh: fujo de dineros

Pero es la separación entre la ANFP y la FFCh la que genera anticuerpos entre los presidentes de clubes, y el motivo más importante es la plata.

Mosa sinceró al consejo de presidentes y los echa al agua: es por la plata.

“Hay una Federación que recibe flujos de dinero desde la selección nacional y una ANFP que tiene puro gasto, pagar los árbitros, el VAR, etc.“, dijo Mosa tras el consejo de presidentes.

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Agregó que “hay que buscar una fórmula para que las dos, la ANFP y la Federación, puedan convivir de cierta manera, haciéndose cargo cada una del rol que le corresponde“.

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De todas formas, Mosa sentencia que “lo más importante es que se produzca la separación, que se produzca antes o después del cambio de directorio es algo que debemos conversar. Es algo a discutir. No tenemos una posición tomada, la estamos analizando”.

Resumen:

La reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas está en su trámite final legislativo.

Aníbal Mosa cuestionó la viabilidad financiera tras la separación de la ANFP y la Federación.

El proyecto prohíbe la multipropiedad y que los representantes sean dueños de clubes de fútbol.