Filtran fecha para votación clave sobre reforma de las Sociedades Anónimas Deportivas

La reforma a las Sociedades Anónimas se ha transformado en el tema más comentado de la semana en Quilín. Lo que a su vez ya ha generado debate y más de una división en la interna de la ANFP.

Según se ha indicado este proyecto quiere regular la administración de las SA en Chile. Lo que contempla desde terminar con la multipropiedad y regular que representantes de jugadores sean dueños de clubes entre otras cosas.

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A ello, también se suma la separación de la Federación de Fútbol de Chile de la ANFP. Lo que ha provocado incluso “golpes de estado” en Quilín, y nuevos conflictos entre Pablo Milas y parte de los grupos opositores a su gestión.

Los puntos claves de la reforma a las SA en Chile. Foto generada con IA

¿Cuándo se vota la reforma a las Sociedades Anónimas?

La primera gran votación que tuvo la reforma fue el pasado 4 de marzo. Pero ahora recibió el apoyo del gobierno de José Antonio Kast y se pidió hacer hincapié en este proyecto.

Lo que trajo sus frutos y antes de lo imaginado ya será abordado. Fecha que confirmó Fernando Agustín Tapia que en Hay Zoom de TVN detalló que el próximo miércoles 25 marzo se votará finalmente la reforma.

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“Esperamos que nuestros parlamentarios sean conscientes sobre la separación de la Federación y la ANFP”, recalcó el periodista en la transmisión por Youtube.

Por lo que se avecina una jornada histórica y que hasta ya se palpita en el Parlamento. “El próximo miércoles 25 esperamos suene el pitazo final de un partido que ha durado 10 años”, complementó Matías Walker, que ha sido impulsor de dicha propuesta.

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