El fútbol chileno vive un momento histórico. Tras 10 años de discusión, finalmente se aprobó la reforma a las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales (SADP). Por lo que se vendrán cambios más que importantes.

Además de la separación de la ANFP y la Federación de Fútbol, se sumará fin a la multipropiedad, transparentar los dueños de cada club y fiscalización más rigurosa. Lo que finalmente fue aprobado con 148 votos a favor y solo una abstención del Daniel Lilayu (UDI).

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Así las cosas un conocedor del tema como Rodrigo Goldberg alertó de un posible efecto colateral de está medida.

“Espero que sea el entendimiento de que la Sociedades Anónimas llegaron para solucionar un tema, pero se creó otro (…) No podemos venerar las antiguas administraciones tampoco. Es posible llegar a un punto medio”, indicó en Radio Cooperativa.

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“Pero si algo me enseñó los años es que siempre cuando hay un movimiento tan brusco, el “perjudicado” tiene estudiado el caso al revés y al derecho. Te aseguro que muchos de ellos, ya dieron paso para saber lo que tendrían que hacer”, alertó el ex integrante de Azul Azul.

“A mí eso me da temor. Pero con está reforma, se les va a hacer más difícil”, recalcó el “Polaco”.

Pablo Milad enfrentará importante reforma en la ANFP

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¿Cuándo parte la reforma a las SADP?

Cabe consignar que con el visto bueno de la cámara de Diputados, solo falta la publicación en el diario oficial para que comience a regir. Lo que ya genera ruido en la interna del fútbol nacional.

Ahora se detalló que todavía falta escribir el reglamento para implementar la ley -en especial la separación de ANFP y Federación- por lo que el plazo de su aplicación podría ser hasta en 18 meses.