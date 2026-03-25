Es oficial y definitivo. La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) sufre una nueva y dolorosa derrota en el Congreso Nacional, luego que la Cámara de Diputados revisara y votara la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas (SADP).

En la sesión que se realizó en Valparaíso, se revisaron las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto que modifica la ley 20.019 y que redefine la estructura del fútbol chileno, con la separación de la Federación y la corporación.

Tras el análisis previo de los diputados, se votó la reforma a la Ley de SADP tanto en lo general como en lo particular, es decir, todas las enmiendas de la misma. Pese al lobby que realizó la ANFP en el Congreso, el dictamen de la Cámara fue categórico.

ver también El duro golpe del Presidente Kast a la ANFP: “Suma urgencia” a la reforma de Sociedades Anónimas

Derrota en ANFP tras votación por reforma a Ley de SADP

Por 148 votos a favor y una abstención, se aprobó en ambos ámbitos la modificación, con lo que el documento legal pasará a Comisión Mixta, y tras ella, sólo resta su publicación en el Diario Oficial para que entre a regir la normativa.

De esta forma, la ANFP pierde definitivamente la pelea contra la reforma a la Ley de SADP, que la va a separar de la Federación, además de poner fin a la multipropiedad, es decir, que una persona o entidad tenga participación en más de un club, e impide que agentes o representantes de jugadores intervengan en la propiedad.

En materia de fiscalización, el fútbol chileno entrará en la órbita del Instituto Nacional del Deporte (IND), con la incorporación de reportes financieros semestrales, mientras que las SADP se convertirán en sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

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¿Qué viene ahora?

En el momento que se promulgue esta reforma a la Ley de SADP, las instituciones tendrán un plazo de 18 meses para adecuar sus estatutos y estructuras al nuevo marco legal.

En síntesis

Diputados aprobaron la reforma a la Ley de SADP con 148 votos a favor.

con 148 votos a favor. La ley separa la ANFP de la Federación y prohíbe la multipropiedad en los clubes .

. El Instituto Nacional de Deportes y la Unidad de Análisis Financiero fiscalizarán el fútbol; los clubes tienen 18 meses para adecuarse.

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