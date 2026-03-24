Es el nombre de moda en el fútbol chileno. El hombre detrás del primer título de Copa Libertadores Sub 20 para un equipo nacional. Felipe Salinas, entrenador de Santiago Wanderers, ya muchos hinchas lo piden para el Primer Equipo caturro.

No es para menos. La irregular campaña que vive el “Decano” en el comienzo de la temporada 2026 en Primera B, siembra las dudas sobre la continuidad del uruguayo Francisco Palladino en el banquillo. Hasta el propio presidente del club, Reinaldo Sánchez, los comparó.

Una realidad que le sacude en el mejor momento de su carrera. Por ello, en diálogo con Radio ADN se le preguntó si está listo para tomar un Primer Equipo. Por lo pronto, Salinas avisó que tiene contrato vigente con Wanderers. Después, vemos.

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El aviso del DT de Wanderers tras ganar la Libertadores

“Yo tengo contrato hasta fin de año con Santiago Wanderers. Ahora tengo que volver al plantel de honor”, fue lo primero que señaló el ex central para luego reconocer que tiene la preparación necesaria, en caso que la contingencia lo requiera.

“Llevo siete años dirigiendo, sobre todo como ayudante, en Primera, Primera B y en Segunda División. Siento que ya tengo la experiencia, me siento preparado y cuando llegue la oportunidad la voy a tomar“, afirmó Felipe Salinas.

En esa línea, el DT caturro reconoce sobre sus próximos pasos que “uno siempre espera tener un proyecto interesante, donde pueda generar un cambio, y un proceso de crecimiento, pero por el momento mi futuro inmediato es llegar a Valparaíso e integrarme al plantel de honor“.

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En síntesis

Felipe Salinas es pedido para el primer equipo de Wanderers tras ganar la Libertadores Sub-20.

es pedido para el primer equipo de Wanderers tras ganar la Libertadores Sub-20. Afirma que se siente preparado para dirigir en Primera tras siete años de experiencia.

El estratega tiene contrato hasta fin de año y se integrará al plantel de honor caturro.

¿Cuándo juega el “Decano”?

Por la sexta jornada en Primera B, Santiago Wanderers visitará a Deportes Puerto Montt en el Estadio Chinquihue, este domingo 28 de marzo desde las 18:00 horas.

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