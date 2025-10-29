Hay finalista de la Copa Sudamericana. Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli se instaló en la final del torneo continental, tras vencer a Independiente del Valle en Brasil, por 3-1.

Los brasileños fueron mucho más que los ecuatorianos. Salvo una pequeña porción de partido, la superioridad del local se vio claramente y eso puede verse reflejado en el resultado: es un finalista merecido.

Con goles marcados por Guilherme Arana (36′), Bernard (44′) y Hulk (77′), más un descuento de Claudio Spinelli (64′), el Galo busca su primera Copa Sudamericana (aunque en el pasado ganó dos Copa Conmebol).

ver también El recado de Sampaoli que asusta a U. de Chile en Copa Sudamericana: “No imaginábamos esta respuesta del equipo”

Gol extraño

Sin embargo, lo que llamó la atención en la definición de la primera llave de semifinales de la Copa Sudamericana fue el primer tanto del partido. Llamar “extraño” al primer tanto del Galo, es poco.

Todo salió de una complicación en la salida de Independiente del Valle. Muchos rebotes en el área y, finalmente, una pelota alta que, en vez de embolsarla el portero, éste decide manotearla, teniendo un defensa delante que le estorbaba. Eso desencadenó un pase rasante al área y, finalmente, el gol.

Mineiro alcanzó la final de la Copa Sudamericana | Getty Images

Publicidad

Publicidad

El video acumula dos mil Me Gusta en la cuenta de X de Sudanalytics y con más de 108 mil visualizaciones. Es que lo raro siempre termina llamando la atención.

Tweet placeholder

¿Cuándo juega la Universidad de Chile ante Lanús en Argentina?

El duelo entre azules y granates será este jueves 30 de octubre, en el Estadio Ciudad de Lanús. Se jugará a las 19.00 horas y un empate significaría definición desde los doce pasos.

Publicidad

Publicidad