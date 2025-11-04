Barra de Unión Española se lanza contra la dirigencia por hinchas de Colo Colo: “Sentido común”

Uno de los partidos más esperados de la fecha 27 de la Liga de Primera es el que animarán Unión Española y Colo Colo. Los hispanos necesitan puntos para salvarse del descenso, mientras que los albos quieren seguir peleando por un cupo a Copa Sudamericana.

En la previa del encuentro de este sábado 8 de noviembre, la dirigencia de la Unión informó que quieren tener hinchas del Cacique en el Santa Laura. “A falta de confirmación de la Delegación Presidencial, tendremos público visitante“, dijo Sabino Aguad, gerente general del club.

La noticia cayó muy mal entre los hinchas hispanos. Por eso, la barra de Unión Española lanzó un comunicado, en donde rechazó esta medida por dos razones.

“Siempre fuimos y seremos pro visitante, dado que el fútbol se tiene que vivir con ambas pasiones en un mismo recinto. Sin embargo, esto debe ser recíproco. En este caso no lo es, ya que los últimos años, el rival de turno nos ha negado la posibilidad de comprar tickets al sector visitante“, declararon.

La barra de Unión Española se manifestó | Photosport

El duro comunicado de la hinchada de Unión Española por el partido contra Colo Colo

“Además, por la situación compleja del equipo que todavía sigue en puesto de descenso, apelamos al sentido común de la gente que administra el club solo otorgando venta a los hinchas de Unión Española que en estos momentos más difíciles hemos adoptado una posición de apoyo y no ‘encare’, a diferencia de otras barras en una realidad semejante”, reflexionaron.

“En Santa Laura tenemos que estar todos los hinchas de Unión dejando la vida para que el equipo salga de esta situación. Queremos que a final de se convierta en torneo una anécdota que jamás desearemos, pero que nos deje una enseñanza: Unión Española nunca debe pelear por evitar perder la categoría”.

“Partido a partido, hemos hecho diferentes actividades para motivar al plantel y mantenernos unidos en esta difícil etapa. Por eso es que exigimos reciprocidad desde gerencia, implementando precios populares en los dos próximos partidos en La Catedral para hacernos más fuertes que nunca“, cerraron.

