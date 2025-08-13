Colo Colo necesita volver a ganar y se enfoca en el clásico contra U. Católica, a disputarse este sábado 16 de agosto en el Monumental. Los albos vienen de tres empates consecutivos en la Liga de Primera y no pueden seguir regalando puntos si quieren subir en la tabla de posiciones.

“Tenemos que levantar la cabeza, seguir trabajando, hablaremos adentro y veremos los errores. El partido que tenemos en casa no se puede perder“, decretó Vicente Pizarro, capitán del equipo, tras la amarga igualdad con Everton.

Para enfrentar a la UC, el Cacique recupera a varios jugadores. Emiliano Amor, Javier Correa y Arturo Vidal vuelven de sus suspensiones. El King es una historia aparte, porque fue citado al Tribunal de Disciplina y podría perderse los partidos siguientes, pero lo cierto es que estará contra los cruzados.

Pero no son los únicos retornos. Otra buena noticia es que Alan Saldivia volvió a entrenar con sus compañeros esta semana. Después de perderse los duelos contra Huachipato y Everton, el defensa podría regresar a las canchas contra la UC y así darle una solución atrás a Jorge Almirón.

Alan Saldivia, el otro jugador que recupera Colo Colo

Alan Saldivia vuelve a estar disponible después de una pubalgia que lo sacó ante Huachipato y Everton. Con esto, habrá que ver si Jorge Almirón le devuelve su puesto de titular. Incluso, podría aparecer como una opción de lateral derecho ante las dudas que ha dejado Mauricio Isla.

El duelo entre Colo Colo y U. Católica se juega el sábado 16 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Monumental. Es un duelo clave para ambos, porque tanto albos como cruzados tienen 27 puntos en la tabla de posiciones. Se ubican a 17 unidades del líder, Coquimbo Unido.

