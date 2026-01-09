Manchester City está en la disputa del título de la Premier League y para mejorar su producción en ataque, decidieron comprar a Antoine Semenyo por ¡72 millones de euros!

Los dirigidos por Pep Guardiola protagonizan una lucha punto a punto con Arsenal en Inglaterra. Saben que no pueden ceder nada y en la recta final de la temporada, es bueno tener jugadores que sean una alternativa real, más en una zona delicada como el ataque.

Manchester City rompe el chanchito

Por ahora, son los Gunners que lideran la Premier League con 49 puntos. Manchester City les sigue con 43 unidades y en las últimas tres jornadas, suman tres empates que los han alejado de la cima. Ahora con la llegada de su nuevo fichaje quieren tomar otra vez impulso.

Antoine Semenyo hizo una gran primera rueda jugando para el Bournemouth, anotando 10 goles en 20 presentaciones en la liga de Inglaterra. Con estos buenos números, varios equipos se interesaron en él, pero eligió irse al club del cual son hinchas los hermanos Liam y Noel Gallagher.

Claro que el fichaje no le salió gratis a Manchester City. Debieron pagar 72 millones de euros para hacerse con el pase del jugador ghanés, quien tendrá una pesada mochila para demostrar su valía. Es el primer refuerzo del club en este mercado.

Semenyo comenzó su carrera en Bristol City, donde debutó en 2018. Después de varios préstamos, en Sunderland entre otros, encontró su lugar en Bournemouth, lugar al que arribó en 2023. Juega como delantero, principalmente por las bandas. Puede ocupar ambos perfiles y también las ha oficiado en el centro del ataque.

Con Ghana, Antoine Semenyo jugó la Copa del Mundo de Qatar 2022. Ahora lucha por estar presente en la cita planetaria del 2026, donde curiosamente su país enfrentará a Inglaterra en la fase de grupos. Pep Guardiola intentará explotar todo el potencial del atacante de 26 años.