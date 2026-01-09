¿Peor que Maxi Falcón? El historial del central uruguayo que suena en Colo Colo

Colo Colo sigue en la búsqueda de refuerzos para está temporada 2026. El Cacique ya sufrió un duro revés con Daniel Castro que se va a Argentina. Por lo que ahora se apunta a la defensa para cerrar al menos una de las exigencias de Fernando Ortiz.

En el radar ahora asoma el nombre de Javier Méndez. El defensa uruguayo tiene vía libre para salir de Peñarol. Con 31 años fue uno de los más regulares en el cuadro charrúa y -se rumorea- que ahora la única disputa es cuántos años de contrato ofrece ByN. Por lo que todo indica que podría ser el nuevo jugador de los albos.

El tema es que su historial llama la atención por un par de polémicas en el último tiempo. Esto tiene relación con los clásicos que disputó con Peñarol ante Nacional. En uno de los tantos duelos que disputó pegó un planchazo a Gonzalo Carneiro pero ni el juez central ni el VAR vieron la brutal patada.

También se le recuerda por el clásico disputado en la Serie Río de la Plata donde le hizo un lazo al cuello al juvenil Agustín Dos Santos que se metió a la cancha a celebrar uno de los tantos del “Bolso”. A tal punto que hasta llegó a ser comparado con Maximiliano Falcón por su forma de luchar cada pelota y dejar la vida prácticamente en la cancha.

¿Javier Méndez, el nuevo Maxi Falcón?

La comparación se esparció rápidamente en redes sociales. Javier Méndez en Peñarol ha estado las últimas dos temporadas siendo uno de los puntales de Diego Aguirre. En total suma 79 partidos con cuatro goles. Pero en el tema de tarjetas llama la atención.

El catalogado como patitas con sangre tiene un total de 16 tarjetas. De dicha cantidad fue expulsado en dos ocasiones: una por doble amarilla y la otra en roja directa.

Ahora el número está levemente lejano a lo que fue Maximiliano Falcón en Colo Colo, al menos en las expulsiones. El Peluca acumuló 65 tarjetas. De ellas, siete expulsiones y en el detalle cinco fueron por roja directa en los cuatro años que estuvo en el Monumental.