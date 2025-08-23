Luego del pobre empate contra Palestino, los hinchas de Colo Colo ruegan para que el nuevo entrenador llegue pronto. El Cacique sigue buscando técnico para reemplazar al despedido Jorge Almirón y en las últimas horas han aparecido importantes novedades.

La noche del viernes se conoció que en el Estadio Monumental tienen en carpeta a un tapado de talla mundial como Gerardo Martino. Sin embargo, el Tata no es el único nombre que manejan en la Ruca, ya que hay otro que no estaba en los planes.

Luego de que se conociera la chance del argentino, se destapó que hay un uruguayo que podría asumir la banca del Eterno Campeón. En nuestro país ya ha sonado en el pasado e incluso fue uno de los que tuvo opciones de agarrar a la Universidad Católica hace unas semanas.

Pablo Repetto, el otro tapado de Colo Colo para reemplazar a Jorge Almirón

Colo Colo ha sumado un nombre más a la lista de tapados para tomar la banca que dejó vacante Jorge Almirón días atrás. El Cacique, además de Gerardo Martino, tiene en la mira a Pablo Repetto para que agarre al golpeado plantel.

Pablo Repetto es el otro tapado de Colo Colo para tomar el lugar de Jorge Almirón. Foto: Photosport.

El uruguayo de 51 años ha sido campeón tanto en su país como en Ecuador con Nacional y Liga de Quito, respectivamente. Su última aventura la tuvo en Atlético Nacional, del que salió en agosto del año pasado.

Con pasos por clubes como Santos Laguna, Independiente del Valle y Olimpia, cuenta con una larga experiencia. Fue el periodista Christopher Brandt quien en ESPN FShow lo dio a conocer junto a otros nombres.

“Está Pablo Vitamina Sánchez (…) Pablo Repetto, el uruguayo también está en esta nómina“, remarcó. Ambos se suman a otros como Gustavo Quinteros, Pablo Guede y Gerardo Martino como opciones a la banca de Colo Colo.

Quedará esperar ahora para ver si en los próximos días hay novedades al respecto. El club ha dejado claro que espera tener a su nuevo estratega lo antes posible e incluso posterior al Superclásico con la U del próximo fin de semana, por lo que habrá movimientos pronto.

Pablo Repett se suma a la lista de candidatos a la banca de Colo Colo para lo que resta de temporada y el 2026. El Cacique quiere solucionar rápido este tema y avanza en silencio con importantes nombres que tiene en carpeta.

¿Cuáles son los números de Pablo Repetto como entrenador?

A lo largo de su carrera, Pablo Repetto ha logrado disputar un total de 578 partidos oficiales. En ellos ha conseguido 281 triunfos, 137 empates y 160 derrotas, con 941 goles a favor y 656 en contra. Ha ganado cuatro títulos con Liga de Quito y Nacional de Uruguay.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Mientras sigue buscando a su próximo técnico, Colo Colo debe enfocarse en un duelo clave que tiene por delante. El próximo domingo 31 de agosto a partir de las 15:00 horas el Cacique recibe a la U de Chile en el Superclásico.

