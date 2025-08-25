Un preparador físico chileno conoce muy bien al uruguayo que suena fuerte para asumir como DT de Colo Colo. Se trata de Marcelo Cabezas, quien lleva varios años como parte del staff técnico de uno de los entrenadores que el Cacique tiene en su carpeta para reemplazar a Jorge Almirón.

Las referencias son para Pablo Repetto, un uruguayo de 51 años que desde agosto del año pasado que no dirige. Estuvo en Atlético Nacional de Medellín en Colombia, donde también trabajó junto al chileno Cabezas como eje de la preparación física.

Pues bien, este experimentado profesional que estuvo en el staff de Claudio Borghi en el Argentinos Juniors campeón del fútbol trasandino conoce bien a Repetto. “Lo primero que tiene que ver un profe es cómo le gusta jugar a un entrenador. Los requerimientos que necesita para su idea de juego”, contó hace un tiempo Marcelo Cabezas.

.Pablo Repetto cuando era DT de Nacional de Uruguay. (Ernesto Ryan/Getty Images)

“Cuando nos conocimos lo primero que me dijo Pablo fue que le gustaban los equipos intensos. Los extremos rápidos, el volante de creación con desplazamiento y dinámica. En base a eso uno planifica sus trabajos y es lo que hemos ido logrando en estos tres años”, manifestó Cabezas, quien también fue escudero de Repetto en Liga Deportiva Universitaria de Quito.

Marcelo Cabezas, el escudero chileno del DT que sueña fichar Colo Colo

Marcelo Cabezas tiene vasta trayectoria fuera del fútbol chileno, pues estuvo también en Boca Juniors varios años antes de toparse en el camino con Pablo Repetto, el DT que Colo Colo tiene entre sus prioridades. Sabe que el aspecto físico es clave para el entrenador charrúa.

Marcelo Cabezas a la izquierda de Pablo Repetto, el segundo en la imagen de izq a der. (Foto: Nacional de Montevideo).

“La velocidad es la característica física que te marca más diferencia hoy en día, más que la resistencia o la potencia. En eso se puede mejorar, se puede entrenar, pero la mejoría va mucho en lo que trae el jugador de nacimiento”, expuso el PF para complementar la idea que había desglosado respecto de la intensidad.

El palmarés de Repetto tiene cuatro títulos a su haber: fue campeón en Nacional de Uruguay en una ocasión en 2021-2022. También levantó tres trofeos en Liga de Quito, entre 2017 y 2021. El tiempo dirá si el destino del montevideano lo pone en Pedrero.

