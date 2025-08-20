Luis Pérez será uno de los entrenadores interinos de Colo Colo, tras la salida de Jorge Almirón de la banca. Un personaje muy importante en la historia de los albos por los dos goles que anotó en la final de la Libertadores de 1991.

“Quedar en la historia para mí es un tremendo orgullo y honor. Si el segundo gol lo hacía al final del partido me iba al camarín, pero quedaba mucho y no podía hacerlo. Cargaba una mochila fuerte, por la responsabilidad de a quienes reemplazaba”, señaló en el podcast de Colo Colo Centenario.

Señala que se siente colocolono de corazón. “Siempre he comentado que desde niño estuve ligado como hincha a Colo Colo. Mi primo jugaba en el equipo, Julio Osorio, entonces la familia siempre estuvo ligada al club”, comenta.

“Representar a Colo Colo en cualquier instancia es distinto. Una vez en La Serena era tanta la efervescencia que nos sacaron en furgones de Carabineros del estadio, eso no se da en cualquier institución”, aclara.

Luis Pérez en la actualidad

Su mítica camiseta de los goles en la final de la Libertadores

Luis Pérez asegura que la camiseta con la que marcó los dos goles en la final de Copa Libertadores la perdió y ni siquiera se dio cuenta, hasta que hace poco tiempo hizo memoria.

“Nosotros nos cambiábamos la camiseta en el entretiempo por el sudor. La de los goles me la saqué, la dejé en el canasto y me puse la seca, la limpia, con la idea de que iba a estar guardada en utilería”, señaló Lucho.

Luis Pérez anota el primer gol en la final de la Libertadores de 1991

Luego indica que “termina el partido y guardo la camiseta con la que terminé jugando, pero no me acordé de la otra. No le di tanta importancia con los festejos. Se me fue, se me borró de mi memoria“.

Fue recién que se percató que no la tiene en su poder. “Apareció el año pasado, cuando me preguntaron y ahí hice memoria de lo que pasó hace 30 años”, señala.

Sabe que la original la tiene otra persona “porque recordé una mancha de sangre en el codo y me dicen que la tiene tal persona, aparece en Concepción y llegó de esta forma, me cuentan la historia”.

Carlos Caszely llegó con su hijo Enzo y otro niño al que habían invitado al camarín tras el partido ante Olimpia. “A Enzo le dan los guantes de Morón y al utilero Hernán (Romero) le dijeron si tenía un regalo para un niño que venía de Conce. Entonces mete la mano al canasto y le da cualquiera, estaban todas las camisetas amontonadas. Era la mía“, indicó Pérez.

Finalmente manifiesta el ex delantero que “a las horas se dan cuenta que era mi camiseta y que se la llevó el chico. De verdad que hace poco supe de esa historia”.

La camiseta se remató el año pasado y el precio de salida fue de 23 mil dólares.