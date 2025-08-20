Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

Lucho Pérez cuenta cómo perdió la camiseta con la que marcó los goles en la Libertadores del 91

Luis Pérez, que será uno de los entrenadores interinos de Colo Colo, perdió la camiseta histórica de los goles de la final del 91 y cuenta esa historia.

Por Felipe Escobillana

Luis Pérez será el DT de Colo Colo en el interinato
© ArchivoLuis Pérez será el DT de Colo Colo en el interinato

Luis Pérez será uno de los entrenadores interinos de Colo Colo, tras la salida de Jorge Almirón de la banca. Un personaje muy importante en la historia de los albos por los dos goles que anotó en la final de la Libertadores de 1991.

“Quedar en la historia para mí es un tremendo orgullo y honor. Si el segundo gol lo hacía al final del partido me iba al camarín, pero quedaba mucho y no podía hacerlo. Cargaba una mochila fuerte, por la responsabilidad de a quienes reemplazaba”, señaló en el podcast de Colo Colo Centenario.

Señala que se siente colocolono de corazón. “Siempre he comentado que desde niño estuve ligado como hincha a Colo Colo. Mi primo jugaba en el equipo, Julio Osorio, entonces la familia siempre estuvo ligada al club”, comenta.

“Representar a Colo Colo en cualquier instancia es distinto. Una vez en La Serena era tanta la efervescencia que nos sacaron en furgones de Carabineros del estadio, eso no se da en cualquier institución”, aclara.

Luis Pérez en la actualidad

Luis Pérez en la actualidad

Su mítica camiseta de los goles en la final de la Libertadores

Luis Pérez asegura que la camiseta con la que marcó los dos goles en la final de Copa Libertadores la perdió y ni siquiera se dio cuenta, hasta que hace poco tiempo hizo memoria.

Publicidad

“Nosotros nos cambiábamos la camiseta en el entretiempo por el sudor. La de los goles me la saqué, la dejé en el canasto y me puse la seca, la limpia, con la idea de que iba a estar guardada en utilería”, señaló Lucho.

Luis Pérez anota el primer gol en la final de la Libertadores de 1991

Luis Pérez anota el primer gol en la final de la Libertadores de 1991

Luego indica que “termina el partido y guardo la camiseta con la que terminé jugando, pero no me acordé de la otra. No le di tanta importancia con los festejos. Se me fue, se me borró de mi memoria“.

Publicidad

Fue recién que se percató que no la tiene en su poder. “Apareció el año pasado, cuando me preguntaron y ahí hice memoria de lo que pasó hace 30 años”, señala.

Juan Cristóbal Guarello analiza el fallido arribo de Tito Tapia la banca de Colo Colo: “Prácticamente, Vidal iba a ser el DT”

ver también

Juan Cristóbal Guarello analiza el fallido arribo de Tito Tapia la banca de Colo Colo: “Prácticamente, Vidal iba a ser el DT”

Sabe que la original la tiene otra persona “porque recordé una mancha de sangre en el codo y me dicen que la tiene tal persona, aparece en Concepción y llegó de esta forma, me cuentan la historia”.

Carlos Caszely llegó con su hijo Enzo y otro niño al que habían invitado al camarín tras el partido ante Olimpia. “A Enzo le dan los guantes de Morón y al utilero Hernán (Romero) le dijeron si tenía un regalo para un niño que venía de Conce. Entonces mete la mano al canasto y le da cualquiera, estaban todas las camisetas amontonadas. Era la mía“, indicó Pérez.

Publicidad
¿Quién será el DT? Confirman los cargos de la dupla técnica de Colo Colo tras salida de Almirón

ver también

¿Quién será el DT? Confirman los cargos de la dupla técnica de Colo Colo tras salida de Almirón

Finalmente manifiesta el ex delantero que “a las horas se dan cuenta que era mi camiseta y que se la llevó el chico. De verdad que hace poco supe de esa historia”.

La camiseta se remató el año pasado y el precio de salida fue de 23 mil dólares.

Lee también
Milad defiende los precios altos para ver a la Roja: "No podemos..."
Selección Chilena

Milad defiende los precios altos para ver a la Roja: "No podemos..."

"Me cag... de la risa": Rubio quería humillar a la UC en el Claro Arena
Universidad Católica

"Me cag... de la risa": Rubio quería humillar a la UC en el Claro Arena

Jugó un año en Chile, le anotó a Cortés y volvió a casa... ¡empujado por los hinchas!
Copa Libertadores

Jugó un año en Chile, le anotó a Cortés y volvió a casa... ¡empujado por los hinchas!

La furia de Gabriel Arias por feo ninguneo en Racing ante Peñarol
Copa Libertadores

La furia de Gabriel Arias por feo ninguneo en Racing ante Peñarol

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo