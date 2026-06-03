Lamentablemente el defensor uruguayo sigue sin consolidarse en el Cacique, algo que se agrava si consideramos que ya estamos llegando a tierra media de la temporada.

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Javier Méndez ha vivido un 2026 complejo con la camiseta de Colo Colo. El defensor uruguayo llegó como el gran patrón para la defensa de Fernando Ortiz, sobre todo tras dos años como referente de Peñarol en su país.

Sin embargo, en la pelea por un puesto en la defensa junto a Joaquín Sosa y Jonathan Villagra el jugador de 31 años ha salido perdiendo. Apenas ha visto acción y todo apunta a que eso se mantendrá en el corto plazo.

Para más remate, su reciente sanción por parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP tras los incidentes en el clásico ante Católica lo dejan todavía más rezagado, algo que ya vivió a inicios de año.

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Las suspensiones vuelven a penar a Javier Méndez en Colo Colo

Esto lo decimos porque al momento de llegar al Cacique el defensor uruguayo tuvo que pagar una dura sanción que arrastraba desde su país. Hablamos de la expulsión que sufrió el 23 de noviembre del 2025 en la final ida del torneo charrúa ante Nacional.

En esa ocasión Méndez vio la doble amarilla y más encima insultó al árbitro, lo que le valió un castigo extra de tres fechas, de las cuales dos tuvo que cumplir con la camiseta del Popular.

Javier Méndez apenas suma 153 minutos de acción con la camiseta de Colo Colo. | Foto: Photosport.

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Si a esas dos fechas les sumamos las dos que recibió tras la pelea que se produjo con el plantel de Católica el 24 de mayo en el Claro Arena, estamos hablamos de cuatro jornadas sin jugar en la Liga de Primera por mala conducta. Sacando cuentas, es más del 10% de la temporada.

En este 2026 el charrúa apenas suma seis partidos en Colo Colo, de los cuales cuatro son de la Liga de Primera y dos de la Copa de la Liga. En total registra solo 153 minutos de acción con los albos.

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En síntesis

Javier Méndez apenas suma seis partidos y 153 minutos con Colo Colo en 2026.

apenas suma seis partidos y 153 minutos con Colo Colo en 2026. El defensor uruguayo de 31 años llegó desde Peñarol como refuerzo para Fernando Ortiz.

llegó desde Peñarol como refuerzo para Fernando Ortiz. Registra cuatro partidos suspendidos en la temporada por mala conducta tras sanciones en Chile y Uruguay.

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