Colo Colo venció a Universidad de Concepción de forma agónica, consiguiendo puntos claves para la lucha por el título. Claro que Patricio Yáñez no quedó para nada conforme.

Los Albos tuvieron un duro encuentro ante el Campanil. Los dirigidos por Fernando Ortiz igualaban 1-1 en Concepción, pero en el minuto 92 apareció Javier Correa en área chica, para de cabeza darle el 2-1 definitivo a los de Macul.

La molestia de Pato Yáñez

Pese al triunfo de Colo Colo, Patricio Yáñez quedó con gusto a poco con la victoria de los Albos. Si bien llegan a la cima del torneo junto a Deportes Limache, y con un duelo pendiente todavía, no convencen al campeón de Copa Libertadores en 1991.

“Importante para Colo Colo estos tres puntos, es lo más relevante, en lo futbolístico, en términos de crecimiento y desarrollo, a mí no me deja absolutamente nada“, indicó Yáñez en Radio Agricultura.

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“No me deja nada que uno diga ‘este Colo Colo mejoró o tuvo una actuación que destacar’ no me deja nada, me deja un resultado importante y lo que se menciona, la lucha y entrega, eso lo tiene“, agregó el mundialista con Chile en España 19982.

Colo Colo se pondrá al día el próximo domingo 3 de mayo como local ante Coquimbo Unido. Con solo sumar un punto, les bastará para quedar en lo más alto del fútbol chileno. A Patricio Yáñez no le llena el rendimiento de los dirigidos por Fernando Ortiz.

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“Futbolísticamente, cuánto creció este equipo de acuerdo al último partido que perdió en condición de local con 45 mil personas, para mí gusto no hubo ningún avance”, cerró el histórico de los Albos.