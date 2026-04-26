Colo Colo consiguió una agónica e importante victoria frente a Universidad de Concepción. El héroe en el sur terminó siendo Javier Correa, quien se desbordó en emoción tras anotar.

Los Albos tuvieron un complejo duelo en el Estadio Ester Roa Robolledo de Concepción. Maximiliano Romero abrió la cuenta, mientras Osvaldo “Rocky” González había puesto la igualdad. Parecía que todo terminaba 1-1, pero solo parecía.

El festejo de Javier Correa

Javier Correa no ha tenido una buena temporada. Entre algunos problemas físicos y bajo rendimiento, perdió su lugar en la oncena titular. Sin embargo, en la Región del Biobío se reunió con lo que más le gusta a los delanteros: el gol.

En el minuto 92, cuando ya se iba el partido, Correa ganó en al área chica tras un córner y puso el 2-1 definitivo para Colo Colo. La alegría fue total. El delantero se sacó la camiseta y corrió a festejar con los hinchas. Antes de que se reanudara el duelo, llevó las manos a sus Países Bajos e hizo el gesto de los “huevos”.

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“No es fácil. Me lesione mucho. Las críticas vienen a lo que uno muestra, pero soy un agradecido del cariño de la gente. Con la llegada de mi hijo y los otros dos, estamos completos”, indicó Correa respecto al nacimiento de un nuevo descendiente durante los últimos días.

Respecto a su alocado festejo, el atacante argentino explicó su descargo. “Hace un mes y medio vengo lesión tras lesión. No es fácil levantarse todos los días. No fue fácil, pero tengo unos huevos gigantes para llevarme todo por delante“, cerró el atacante.

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Con la victoria, Colo Colo llega a la cima de la Liga de Primera con 21 puntos, igualando a Deportes Limache. Claro que los Albos tienen un partido pendiente frente a Coquimbo Unido, por lo que podrían quedar en solitario en lo más alto del fútbol chileno.