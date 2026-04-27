Luego de que Javier Correa le anotó un gol sobre la hora para darle una victoria a Colo Colo, el delantero argentino reconoció que su situación actual lo llevó a cambiar el chip. En todo sentido: desde la suplencia en el equipo hasta su reciente paternidad.

Dos cuestiones que se juntaron en aquel diálogo con TNT Sports en el que se quebró de emoción. “Me rompo el lomo todos los días, aunque hoy me toca esperar porque Maxi (Romero) lo está haciendo bien”, dijo Correa sobre su colega centrodelantero. El Tigre fue el autor de la apertura de la cuenta.

En general, se vio otra faceta de Correa. Uno que agachó el moño, como se dice en Chile. Esa actitud fue muy bien valorada por un compatriota del “9”. Un retirado delantero que jugó en O’Higgins, Deportes La Serena, Regional Atacama y Colo Colo.

Javier Correa se deshizo de la marca de Rocky González, autor del 1-1 transitorio. (Marco Vázquez/Photosport).

Sí, Carlos Gustavo de Luca, quien atendió el llamado de RedGol para aplaudir este giro en la manera de ver las cosas del ariete albo. “Se tiene que dar cuenta de que está en un equipo grande, que gana muy buena plata y tiene mucha responsabilidad”, manifestó.

Y le dejó un desafío a Fernando Ortiz para el plazo inmediato. “Si Correa entra, se muestra con ganas y hace goles, seguramente va a jugar. Y si los dos hacen mérito, tendrá que cambiar el esquema y ponerlos a ambos. Fue bueno lo que pasó”, apuntó De Luca, combatiente en la Guerra de las Malvinas.

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Así festejó Maxi Romero su gol de penal ante el Campanil. (Marco Vázquez/Photosport).

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De Luca valora el nuevo chip de Javier Correa en Colo Colo: “Algo pasó”

El icónico Pelado De Luca tiene claro que Javier Correa se mostró más dócil en Colo Colo. Sus lágrimas ratificaron que los últimos meses no fueron nada fáciles. Y que hubo uno o varios puntos de inflexión durante 2026. “Algo pasó. Si hay algún líder positivo, seguramente le ha dicho algo”, analizó el entrevistado.

“Un conocido de él, quizá. Que está primero en un club grande, puede ser campeón y clasificar a Copa Libertadores. Todo eso lleva a que una buena opinión sea aceptada. Colo Colo es noticia todos los días, está lleno de periodistas y se sabe todo lo que pasa”, manifestó De Luca.

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Javier Correa camino a celebrar su gol ante el Campanil. (Marco Vázquez/Photosport).

E hizo una comparación con Estudiantes de La Plata y la trascendencia que tiene en Argentina. “No tiene nada que ver con Colo Colo, es un buen equipo. Pero no tiene la notoriedad ni el seguimiento periodístico de Colo Colo. Aparte Correa es extranjero en un equipo grande. Tiene que dar buenos ejemplos. No malos”, sentenció Carlos Gustavo de Luca.

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Así va la tabla de posiciones en la Liga de Primera 2026

Colo Colo alcanzó los 21 puntos de Deportes Limache en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026, aunque tiene pendiente un partido frente a Coquimbo Unido.