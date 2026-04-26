Colo Colo tuvo que batallar hasta lo último para poder ganar en sus visita a Universidad de Concepción. Cuando parecía que el 1-1 era definitivo, sobre la hora apareció Javier Correa para darle un triunfo valiosísimo a los albos.

Y es que esta forma de sufrir hasta los último se está transformando en una “sana” costumbre para el equipo de Fernando Ortiz, quien a pesar de los cuestionamiento, sigue sumando victorias en esta Liga de Primera 2026.

Sin ir más lejos, este es el tercer partido que el equipo del Tano gana en los minutos finales en lo que va de torneo, algo clave para entender lo arriba que está el Cacique en la tabla de posiciones.

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El Colo Colo de Ortiz y su costumbre de ganar en la agonía

Esta victoria agónica se suma a las que el Cacique logró ante Everton y Unión La Calera en la presente temporada. Por la fecha 2 los albos vencieron por 2-0 a los ruleteros con goles de Yastin Cuevas y Javier Correa a los 90+1’ y 90+10’ respectivamente.

Por su parte ante los cementeros por la fecha 3 también hubo que esperar bastante para el gol de la victoria, ya que a los 90+1’ Maximiliano Romero puso el 1-0 definitivo.

El Cacique sigue sumando puntos valiosos gracias a sus goles agónicos. | Foto: Colo Colo.

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Hoy el tanto de Javier Correa se produjo a los 90+2’, lo que desnuda un dato brutal en torno al equipo de Ortiz. De los once goles que lleva convertido en esta Liga de Primera, cuatro fueron en tiempo de adición después de los 90’ reglamentarios.}

Con esta victoria los albos llegaron a 21 puntos y alcanzaron en la cima a Deportes Limache. Sin embargo, el Popular todavía tiene un partido pendiente, donde en caso de sumar se instalarán en solitario como líderes del torneo.

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¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo partido de los albos será ante Coquimbo Unido el domingo 3 de mayo a partir de las 17:30 horas en el Estadio Monumental. Este duelo será válido por la fecha 9 pendiente de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis