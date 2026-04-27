La denuncia del árbitro contra Maximiliano Romero tras el triunfo de Colo Colo

Colo Colo retomó la punta de la tabla de posiciones de la Liga de Primera con su triunfo sobre U. de Concepción. Este domingo, los albos volvieron al triunfo gracias a los goles de Maximiliano Romero y Javier Correa.

Los delanteros del Cacique vivieron un dulce jornada en el Ester Roa. Romero abrió la cuenta de penal a los 30′ y Correa apareció a los 90’+2 para decretar el triunfo por 2-1, después de que Osvaldo González igualara las acciones.

Más tarde, ambos se tomaron fotos en el camarín celebrando romper sus respectivas rachas frente al arco. El Tigre no anotaba desde el pasado 7 de marzo, mientras que el Toro desde el 7 de febrero.

ver también El íntimo festejo de Javier Correa y Maximiliano Romero tras volver a los goles en Colo Colo

Árbitro José Cabero denuncia a Maximiliano Romero en Colo Colo

Lamentablemente, los festejos son interrumpidos por una denuncia del árbitro del partido. En su informe del encuentro, José Cabero acusó a Maximiliano Romero por levantar su camiseta y exhibir un mensaje religioso después de anotar el 1-0 parcial en Concepción.

“El jugador numero 19 Maximiliano Romero del Club Colo Colo, al momento de celebrar un gol, exhibe un mensaje religioso (“Los momentos de

Dios son perfectos”) en su polera interior“, informó el juez.

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No es primera vez que un hecho como este es denunciado por un árbitro. Hace no mucho, el delantero Nelson da Silva de Palestino usó una polera con el mismo mensaje en el triunfo sobre Deportes Limache y después fue acusado por el árbitro Claudio Díaz en su informe.

Y es que la FIFA establece en su reglamento que está “prohibido mostrar mensajes, lemas, imágenes o publicidad (políticos, religiosos o personales) en camisetas interiores bajo la equipación“. Como castigo, se sanciona con una tarjeta amarilla y posibles sanciones económicas.