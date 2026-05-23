Efecto Waterman: Las claves del heroico empate de la U de Conce ante Ñublense

El delantero panameño fue fundamental en la remontada del Campanil y en el segundo tiempo rozó el triunfo.

Ñublense no logra olvidar la goleada ante Colo Colo en el Estadio Monumental. El elenco de Juan José Ribera no pudo aprovechar la ventaja sobre Universidad de Concepción y sucumbió ante el elenco estudiantil que contó con un inspirado Cecilio Waterman que se va al Mundial.

El primer tanto llegó para los “Diablos Rojos” con su capitán. Lorenzo Reyes fue uno de los más autocríticos tras la caída contra Colo Colo y por lo mismo buscó el triunfo desde el pitazo inicial. Lo que se reflejó en el minuto 24 donde sacó a relucir toda su potencia y con certero remate supero a José Sanhueza.

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Luego vino el segundo tanto De Diego Plaza. Tras falta revisada por el VAR, el volante le rompió el arco a Sanhueza y puso el 2-0. Lo que calmó las aguas en el Estadio Nelson Oyarzun Arenas.

Pero en el complemento la historia cambió radicalmente. En el 65’ Luis Rojas sacó un pase en profundidad que luchó hasta línea de fondo Agustín Urzi. El trasandino sorprendió a la defensa rival y dejó solo en el área a Cecilio Waterman. El panameño no perdonó y puso el descuento para el “Campanil”. Por lo que demostró su vigencia y porqué disputará el Mundial 2026 con 35 años. Incluso este fue su último partido porque inicia la concentración con su equipo según indican en TNT Sports.

Los fantasmas reaparecieron en el Nelson Oyarzún y recordaron lo ocurrido hace una semana en el Monumental. Es que sorpresivamente el equipo sacó el pie del acelerador y le entregó la pelota al rival. En el 74’ Yero Oyanedel ganó la banda izquierda y sacó un centro con lienzo al área chica. Luis Rojas se posicionó mejor que la defensa de Ñublense y marcó el 2-2.

El delantero formado en la U había estado alejado por un esguince de ligamento colateral medial. Por lo que tras varios meses volvió a marcar y cortó una sequía que se extendía desde el pasado 31 de enero.

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Sobre el final ambos elencos se la jugaron el gol del triunfo. Lo que provocó impresionantes atajadas de Nikola Pérez y José Sanhueza. Los dos porteros terminaron siendo figura y los responsables de la repartición de puntos.

La U de Conce empata con Ñublense: así queda la tabla de la Primera B

Con este empate 2-2 ahora Ñublense se mantiene en el octavo puesto con 18 unidades. Mismo puntaje que Universidad de Concepción, aunque el “Campanil” debe resolver la denuncia del Tribunal de la ANFP para determinar si sufre la resta de tres unidades por atraso en pagos reglamentarios.

Así quedó la tabla con el empate entre Ñublense y la U de Conce. Cabe consignar que el elenco estudiantil aún peligra la resta de tres puntos.

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Así las cosas, Ñublense ahora debe viajar el próximo 29 de mayo para visitar a Cobresal. Por su parte la U de Concepción recibe a Unión La Calera el mismo día.