Universidad de Chile disputará este 18 de septiembre la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Alianza Lima. El primer compromiso se disputará en la capital de Perú y la revancha en Coquimbo.

El cuadro de Gustavo Álvarez ya tiene las maletas preparadas y con una lista de citados confirmada que partirá con la ilusión para sus hinchas en la cita internacional.

Sin embargo, ya desde tierras incaicas comienzan a palpitar lo que será este duelo, y que lo ven como una revancha de la Copa Libertadores 2010, donde la U dejó en el camino a los Íntimos por 3-2 en el global.

Prensa peruana calienta Universidad de Chile vs Alianza Lima

Es así que el partido de Universidad de Chile ante Alianza Lima se vive desde que se confirmó el duelo, tras el fallo de la Conmebol que favoreció a los azules por la barbarie ante Independiente.

Y la prensa de Perú lo está haciendo sentir, aún cuando el cuadro de Gustavo Álvarez aún no aterriza en Lima. De hecho, uno de los medios deportivos más importantes prende fuego al asado del 18.

Se trata del Diario Líbero, quien envía un desafiante mensaje a Universidad de Chile de cara al duelo con los Íntimos de La Victoria. Su portada y nota principal lo dicen todo.

“Sale a romper” fue el titular del citado matutino deportivo limeño en directa alusión al duelo de la Copa Sudamericana. “Los Íntimos afrontarán con equipo completo su duelo de este jueves ante la U. de Chile por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Zambrano, Garcés, Quevedo y Guerrero están óptimos para alinear“, agregaron.

La portada de Líbero en la previa del duelo de Copa Sudamericana:

Mientras que en su artículo interior, Líbero entrega mayores detalles de lo que será el cruce de Universidad de Chile ante Alianza Lima, detallando la inscripción de Pedro Aquino y que, a la vez, toma precauciones para la ida de la Copa Sudamericana.

