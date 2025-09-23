Parece una polémica eterna. El origen del pisco tiene versiones contrarias dependiendo si se está ubicado al norte o al sur del paso Chacalluta. Pareciera que los chilenos llevasen en los genes la defensa de una soberanía que, a estas alturas, importa poco.

A veces, estas defensas de lo “patrio” se trasladan al fútbol. Es por eso que, para algunos, pueda resultar raro que, cuando se enfrentan equipos chilenos ante peruanos, haya loas cruzadas. Pero, por suerte, esa tendencia se ha ido rompiendo.

En este caso, hablamos con Roberto “El Chorri” Palacios, ídolo del fútbol peruano que le tiró varias flores al equipo de Gustavo Álvarez, de cara al duelo de vuelta por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. “En el juego colectivo veo mejor a la Universidad de Chile“, confiesa, sin tapujos.

“Es un equipo que me ha gustado mucho”

Era de esos jugadores que uno reconocía rápidamente en las selecciones contrarias. El Chorrillano Palacios era de las figuras de un Perú que jugó contra La Roja de Marcelo Salas e Iván Zamorano, a fines de los noventa e inicios del 2000.

Identificado con Sporting Cristal, el ex jugador confiesa que siempre va a apoyar a los clubes de su país. “Como peruanos esperamos que a Alianza le vaya bien allá, que juegue bien, que saque un resultado de forma inteligente. Porque, al frente tendrá un equipo que me ha gustado mucho cómo se desenvuelve, cómo sale, cómo juega“, confiesa, en entrevista exclusiva con RedGol.

“Sin embargo, a la U le puede costar con un equipo cerrado y que tiene jugadores rápidos como Castillo o Quevedo, que vienen haciendo una gran campaña a nivel internacional. Allí, Alianza podría sacar provecho”, analizó.

“El público de la U los empuja, es alentador”

Pese a que reconoce las ventajas de la Universidad de Chile, no desconoce las que se le presentan a Alianza Lima. Roberto Palacios cree que la ausencia de público del Romántico Viajero puede jugar a favor de los peruanos.

“El público de la Universidad de Chile es alentador, empuja al equipo, lo hace sentirse en casa. Que no puedan contar con él, es un extra“, confiesa El Chorri, que le tira las mejores vibras a Néstor Gorosito, DT de Alianza.

“Espero que a Gorosito le vaya muy bien y que ayude a mejorar el nivel del fútbol peruano. Antes, no podíamos pasar ni primera fase“, reflexiona Roberto Chorrillano Palacios, quien estuvo en el equipo de Cruzeiro que fue campeón de la Copa Libertadores en 1997, aunque no sumó minutos.