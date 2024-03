Roberto Chorrillano Palacios critica los frutos dejados por Gareca en Perú: "No consiguió el recambio que necesitábamos"

Apenas fue presentado en la Selección Chilena, Ricardo Gareca aseguró que su principal meta en el Equipo de Todos era llegar al Mundial. Más importante que el recambio era la actualidad de cada jugador y eso lo demostró en la nómina para los partidos amistosos ante Albania y Francia, donde sólo nominó a dos Sub-23.

El “recambio” ha sido un concepto repetido hasta el cansancio, luego de que se empezase a notar que la Generación Dorada tenía sus días contados. Pese a eso, salvo algunos nombres individuales, la nueva camada no se ha tomado la Roja.

¿Es Ricardo Gareca el indicado para llevar a cabo un proceso de recambio en la selección? Eso es algo que muchos se preguntan. Sin embargo, desde Perú advierten que no es su estilo hacer algo por el estilo.

Fue Roberto Palacios el encargado de dar su opinión sobre el proceso del Tigre en Perú. El Chorrillano alabó, de cierta manera, el trabajo de Gareca, pero también recalcó ciertas falencias de su paso por el combinado incaico.

Las palabras del Chorrillano

Ídolo del Sporting Cristal y de todo un país, Roberto Palacios tuvo una larga trayectoria por el fútbol internacional, resaltando sus pasos por México y Ecuador. Además, fue fijo de la selección Blanquirroja en los años noventa y principios del 2000.

¿Cómo se siente el Chorrillano con el paso del Tigre por Lima? “En general, quedamos contentos con lo que hizo. Tuvimos momentos muy complicados. Incluso, queríamos sacar a Gareca porque las cosas no andaban bien. Éramos penúltimos en la tabla. Sin embargo, con el cambio que hizo de poner a gente nueva, el equipo despegó. Incluso, pudimos haber llegado a Qatar”, señaló en diálogo con La Tercera.

“Yo creo que cambió la mentalidad de los jóvenes. Fortaleció mucho el deseo de triunfar y eso ayudó a que los chicos lograran la clasificación”, añadió Palacios, quien aseguró que, de todas formas, el DT no generó esto de la nada.

“La mayoría de los muchachos venía de jugar en el extranjero y eso benefició a Gareca. Los agarró en su mejor nivel y se vio reflejado en la cancha”, opinó el Chorrillano, quien cree que el mérito del Tigre fue “recuperar la forma de jugar de Perú”.

Las críticas

Pese a las flores tiradas, Roberto Palacios también tiene muchas críticas en contra del ex técnico de la Selección Peruana. Sobre todo, porque su trabajo no dejó nada a su salida.

“Tenía que trabajar con algunos jugadores del medio peruano, porque en algún momento iba a necesitar futbolistas para un recambio. Pero, finalmente, Ricardo Gareca no consiguió el recambio que Perú necesitaba. Nos quedamos con los mismos que estaban en las nóminas. Se extrañó que Gareca no dejara algo más, que sacara más jugadores del torneo local”, analizó el ex jugador.

“Gareca tenía su nómina y con esa fue hasta el final. Eran los mismos en las convocatorias. Es aceptable, pero a veces es bueno trabajar con los chicos más jóvenes para después, en algún momento, tener ese relevo”, cerró el ídolo de Perú.