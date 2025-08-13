Cada vez falta menos para que Nicolás Córdova entregue la nómina de cara a los partidos por eliminatorias ante Brasil y Uruguay, que se disputarán el 4 y 9 de septiembre, respectivamente.

A pesar de que la Roja está matemáticamente fuera del Mundial del 2026, hay mucha expectación por los nombres que va a convocar pues, de una vez por todas, se espera el verdadero recambio para la Generación Dorada.

El trabajo hecho en la Sub 20 alimenta la ilusión de la hinchada, por lo que el Nico sabe que tiene esa responsabilidad sobre sus hombros. No quiere fallar y mira atentamente lo que hace Universidad de Chile, el elenco que saca la cara por el país internacionalmente.

La evaluación de los jugadores de la “U” de Nico Córdova

Uno de los mejores futbolistas del plantel azul es Charles Aránguiz. A sus 36 años demuestra estar en un gran momento, pero pensando en el próximo proceso mundialista estará pasado de edad pues tendría 41 años para el 2030.

Además, físicamente ha tenido problemas este año por lo que la idea no es exigirlo en duelos en el que los puntos no tienen mayor trascendencia. Por eso se buscarán otras variantes.

Charles Aránguiz no estará en la nómina de la Roja para jugar ante Brasil y Uruguay

Los que sí califican son otros cuatro jugadores. El primero de ellos es Lucas Assadi, que demuestra con goles y asistencias que está en el mejor momento de su carrera a sus 21 años. Está explotando, lo que debe ser aprovechado por la Roja.

Otra figura importante, que muestra un gran despliegue físico y una participación en el juego determinante es Javier Altamirano. Su año en la U. de Chile es espectacular y debiera estar en la nómina. Al Mundial llegaría con 30 años.

Luego vienen los futbolistas que son cruciales en el esquema de Gustavo Álvarez por las bandas: Matías Sepúlveda y Fabián Hormazábal. El primero, al igual que Altamirano, está en un momento de máxima madurez con 26 años.

Hormazábal lleva dos grandes temporadas en los azules. Tiene 29 años y ha demostrado ser un jugador confiable para la selección. Si bien tiene una edad un poco más avanzada, con 34 años perfectamente puede ser parte de una selección si no decae físicamente.

La nómina se entregará los últimos días de agosto. No serán los últimos partidos del año, pues después se jugará en Fecha FIFA en noviembre ante Rusia y Perú. Habrá que ver si con Nicolás Córdova en la banca.