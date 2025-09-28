La acción desde el Bloque Vial de exigir la renuncia de Aníbal Mosa a la presidencia de Blanco y Negro, no hicieron más que iniciar un nuevo episodio en la crisis endémica dirigencial que vive Colo Colo y que se acentuó en su año Centenario.

Y uno de los claros responsables a nivel ejecutivo del mal momento institucional es Alfredo Stöhwing, ex timonel de la concesionaria, quien lejos de asumir sus culpas, aprovecha una entrevista con El Mercurio para lanzar dardos hacia sus opositores.

De hecho, en su última conversación, el hoy director de Blanco y Negro afirmó que hay un máximo responsable de la crisis que vive el Cacique en su año Centenario, que no es Mosa, sino que se fue en picada contra el Club Social y Deportivo Colo Colo.

Stöhwing culpa a Club Social y Deportivo por crisis en Colo Colo

“Hace tiempo que el directorio de ByN es una pantalla, porque la realidad es que estamos frente a una administración personalista, populista e ineficiente, en que Aníbal Mosa impone sus decisiones por sobre el bien del club con la complicidad de los directores designados por el Club Social y Deportivo“, afirmó el dirigente.

Junto con sostener que “esto ha llevado a que Colo Colo tenga uno de los peores años de la historia“, Stöhwing hizo un llamado a la corporación para que “en algún momento, más temprano que tarde, se den cuenta del daño que le está ocasionando al club, al que dicen querer profundamente“.

“Con las decisiones que toman sus representantes le han provocado un daño grandes. Si las cosas no se corrigen a la brevedad, podemos llegar a enfrentar problemas muy complejos, incluso de tipo financiero. Ese fue el llamado de atención que, imagino, quiso plantear (Ángel) Maulén”, finalizó.

¿Cuándo vuelve a jugar el Cacique?

Oficialmente el cuadro albo entró en receso hasta el final del Mundial Sub 20, el fin de semana del 19 de octubre, cuando deba visitar al líder de Liga de Primera, Coquimbo Unido, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.