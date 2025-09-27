Uno de los anuncios más importantes que ha hecho Colo Colo en el último tiempo es la remodelación del Estadio Monumental. De hecho, en la celebración del centenario, se presentó la maqueta de cómo se vería en el renovado recinto.

Desde entonces no se han entregado grandes novedades sobre el proyecto que hasta hace poco lideraba Harold Mayne-Nicholls. Ahora, Alfredo Stöhwing, director de Blanco y Negro, se encargó de matar las ilusiones de los hinchas del Cacique con el nuevo Monumental.

En diálogo con El Mercurio, el expresidente de la concesionaria aseguró: “No tenemos un plan de gobierno, se ha debilitado seriamente la administración del club y todas las decisiones son producto de un capricho personal. Ejemplos hay muchos, pero el proyecto estadio es un caso emblemático“.

“Se han tirado por la borda casi dos años en que se pudo haber avanzado sustancialmente y lo único que tenemos es una maqueta, sin ningún respaldo serio, solo creada para fines populistas. Se despidió al encargado del proyecto, Claudio Gómez, para reemplazarlo por una persona que terminó siendo candidato presidencial”, agregó.

Por su lado, Aníbal Mosa dice que Colo Colo "trabaja silenciosamente" en el nuevo Monumental

Qué dice Aníbal Mosa sobre el nuevo Monumental

Por su lado, Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, aseguró que el proyecto estadio sigue en pie. “Estamos trabajando silenciosamente. En el directorio, entregamos avances sobre lo que significa la compañía de Naming Rights que vamos a ir a buscar para tener los recursos“, dijo.

Además, explicó que el contrato para el acceso de control biométrico que se implementará el próximo año también tiene beneficios para el nuevo Monumental. “La empresa que se adjudicó esto (sistema biométrico) nos hizo una propuesta de accesos modulares. En ese sentido, vamos a poder utilizar gran parte de lo que se va a instalar en el estadio nuevo“, señaló.