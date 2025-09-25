El fútbol chileno vive horas claves ya que se analiza la creación de un nuevo torneo. Lo que podría beneficiar tanto a hinchas como a clubes, debido a que se entregarán importantes premios.

Es que se ha activado la alarma por la poca cantidad de partidos que se disputan en el país. Lo que se acrecienta estos días con la pausa obligada por el Mundial Sub 20 que se disputa en el país.

Las cifras son más que preocupantes: La Liga de Primera en total suma 480 duelos al tener a 16 equipos, mientras que otras competiciones como el Brasileirao con 20 clubes tiene un total de 760.

Ante este panorama ya se estudia un nuevo torneo y que estaría cerca de tener el visto bueno tanto de los clubes como de TNT Sports, la señal encargada de la transmisión en Chile. Así lo detalló Fernando Agustín Tapia en su cuenta de X, quien reveló puntos importantes de la nueva competición.

“Pre acuerdo ANFP-TNT”, adelantó el reconocido comunicador. Tras ello, reveló que el torneo se llamará “Copa de la Liga” y que solo contará con clubes de primera división. En total serán 16 clubes y que se dividirán en cuatro grupos.

TNT Sports y la ANFP avanzan en la propuesta por un nuevo torneo que será llamado “Copa de la Liga”

Los premios de la “Copa de la Liga”

Fernando Agustín Tapia adelantó que el nuevo torneo chileno será “Todos contra todos, ida y vuelta”. Posteriormente, solo avanzarán los dos primeros de cada zona. Por lo que la definición será cuartos de fina, semifinales y final pero con ida y vuelta.

Lo llamativo son los premios que tendrá dicho certamen. “Ganador a Libertadores; 2° finalista a Sudamericana”, recalcó. Lo que hace aún más atractiva la apuesta para los clubes y los hinchas que solo anhelan el retorno de la actividad.

