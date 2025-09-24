Este sábado comienza el Mundial Sub 20 de Chile 2025, con la selección chilena de Nicolás Córdova como anfitriona en el Grupo A junto a Nueva Zelanda, Japón y Egipto, con La Roja disputando la fase zonal íntegramente en el Estadio Nacional.

Y no es un misterio que la FIFA le dio el Mundial Sub 20 a Chile como premio de consuelo, tras dejar al país y a la administración de Pablo Milad en la ANFP (Federación de Fútbol de Chile) totalmente fuera del Mundial adulto de 2030, con desconocida incluida.

Peor aún, la FIFA ideó el Mundial pensando en el menor costo posible, y Juan Cristóbal Guarello ahora revela una nueva y sabrosa pellejería de la organización.

“Hay un despelote en el Mundial Sub 20, por el tema de que llegaron varios agentes FIFA, representantes y scouts, porque siempre este torneo concita mucha gente… veedores, representantes y hasta clubes. Y no les dieron entradas, entonces hay un despelote grande“, contó King Kong en Deportes en Agricultura.

ver también ¿Nos ilusionamos? Francisco Marchant y La Roja sub 20 suben las expectativas para el Mundial de Chile 2025

“¡Vayan a comprar entradas!”

Agregó que “no estaban considerados en esta organización muy frugal que ha tenido este Mundial, ahorrando en todo, no se dieron cuenta que tenían que tener presente esto. Cuántas entradas iban a regalar o cortesías“.

Guarello filtra una pelotera que se le armó a la organización del Mundial Sub 20 de Chile 2025.

Publicidad

Publicidad

“La cosa es que llegaron una tracalada de scoutings esta semana y no tienen entradas. Tengo pantallazos hermosos de representantes“, complementó JCG.

Guarello expone que “finalmente les dijeron: compren sus entradas. Vayan a comprar entradas. No estaría mal, a todos. Hay ahí una pelotera… los pantallazos son graciosos: ¿Oye, y las entradas? No, no hay nada hueón“.

ver también Toby Vega le tira las orejas a Nicolás Córdova y el esquema de la Selección: “Es una estupidez…”

“Gente que trabaja con Felicevich… y les dijeron: ¿sabes qué? Van a tener que salir a comprar entradas porque nadie tiene. Estoy contando, es anecdótico“, sentenció King Kong.

Publicidad